درة زروق تستعد لإستقبال طفلها الأول...وهكذا أخفت علامات الحمل!

يبدو أن الممثلة التونسية درة زروق تستعد لإستقبال طفلها الأول من زوجها المهندس المصري هاني سعد بعد حوالي الـ 6 أشهر من الزواج.

درة والتي لم تكن علامات الحمل واضحة عليها تم تداول صُور لها برفقة بعض المشاهير من بينهم بشرى، ولأن الصُور لم تكن مُعدلة بإستخدام الفوتوشوب كانت الزيادة في الوزن ملحوظة للعين في منطقة البطن. درة إلى حد الآن لم تعلق على الموضوع و تعلن حملها إلا أن الأيام القليلة القادمة كفيلة بكشف الموضوع.

درة زروق وحفل زفاف ضخم!

بالحديث عن زفاف درة فقد تمكنت يومها بالحفل الضخم والذي حضره عدة وجوه عربية من بينهم "آسر ياسين، كندا علوش، بشرى، أروى جودة، غادة عادل" وغيرهم من تصدر حديث السوشال ميديا والجمهور بسبب إطلالتها المميزة.

إلا أن درة أيضاً تصدرت الترند بتهمة السرقة أيضاً، إذ أنها أُتهمت بسرقة هاني من زوجته الأولى وأولاده وأطلق عليها رواد السوشال ميديا لقب "خرابة البيوت" بسبب الأخبار المتداولة حول علاقة هاني بزوجته الأولى، إذ أنه بحسب المتداول لم يطلق زوجته الأولى وأنهما فقط منفصلان، كما أنه له من زوجته الأولى 3 أطفال "ابنتان وولد".

وفي اليوم الذي كان من المفترض أن يكون أجمل أيام حياتها لم تلتزم درة الصمت وقررت المشاركة في مداخلة هاتفية عبر أحد البرامج الإذاعية وأكدت أنها تزوجت من رجل مطلق وأنها تحترم قوانين بلدها التي تمنع الزواج من رجل متزوج، لينتهي الموضوع من بعدها على ذلك من دون أي شوشرة جديدة.

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