جان يامان وصُور شبه عارية بأحضان حبيبته...وصُور ديميت اوزديمير الجريئة إلى الواجهة!

شارك الممثل التركي جان يامان مجموعة صُور جديدة له برفقة خطيبته الإعلامية الإيطالية يليتا لويتا من رحلتهما الأخيرة في إيطاليا.

جان أطل بملابس السباحة وبالتحديد شورت السباحة إلى جانب حبيبته يليتا والتي ارتدت البكيني بين أحضان جان. الصُور التي شاركها الثنائي تم تداولها بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي ضمن تعليقات أشادت بعلاقتهما وبين من اعتبر الصُور جريئة وغير ملائمة.

صُور جان أعادت للواجهة مجدداً صُور زميلته في بطولة مسلسل "الطائر المبكر" ديميت اوزديمير بأحضان حبيبها من رحلتهما الأخيرة معاً برفقة ثنائي من أصدقائهما، وكانت صُور ديميت لا تقل إثارة عن صُور جان إذ أنها ارتدت بكيني باللون الأسود وبدأت تحتضن حبيبها بوضعيات ساخنة بعد أن لمحت الصحافة التي كانت مُختبأة خلف الأشجار.

التزامن بين صُور ديميت وجان فتح التساؤل ما إذا كان الممثل التركي يريد أن يوجه رسالة لـ ديميت أنه غير مُهتم بها ويعيش حياته مثلها تماماً. إذ من المعلوم أنه أثناء عرض مسلسل الطائر المبكر تم تداول أخبار عن علاقة بين الثنائي وما زاد الطين بلة على الرغم من نفي ديميت تصريحات يمان التي جاء فيها أنه بدأ يعيش علاقة حب مع ديميت عند الحلقة 20 من مسلسل الطائر المبكر ولكن العلاقة ليست مستمرة إلى الآن، وأضاف وقتها:

"يجب أن يكون لدى ثنائي المسلسلات رغبة جنسية عالية….الممثلين ينقسمون لقسمين، ذوي رغبة جنسية عالية، ومن ليس لديهم رغبة جنسية. يجب تشكيل الكاست بناءً على هذا المقياس".

زواج جان يامان

طريقة طلب جان يمان لحبيبته كانت رومانسية ومستوحاة من المسلسلات التركية، إذ أنه استأجر طائرة خاصة عُلق بآخرها لوحة كُتب عليها باللغة الإيطالية "هل تقبلين الزواج مني"؟...أما عن بداية العلاقة فقد كُشفت عن طريق مجلة ايطالية نشرت صور تجمع بين جان وديليتا وكانت وحدة من هذه الصورة تظهرهما بشكل حميمي وهما يتبادلان القبل، وكما ذكرت المجلة أنهما "قضيا خمسة أيام من الشغف في فندق كبير في وسط روما".

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