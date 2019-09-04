مشاهد تؤكد.. "عروس بيروت" نسخة طبق الأصل من "عروس اسطنبول"!

بدأت قناة mbc4 يوم الأحد الماضي بعرض أولى حلقات المسلسل العربي "عروس بيروت" المأخوذ عن المسلسل التركي "عروس اسطنبول"، وأثار المسلسل منذ حلقاته الأولى حالة من الجدل والتعليقات المتضاربة نظرًا للاستنساخ الكبير في أحداثه من أحداث المسلسل التركي.

وبهذا الخصوص رصد عدد كبير من متابعي المسلسل التركي عدد من المشاهد المنسوخة بشكل كامل في النسخة العربية، كما كشف عدد منهم، أنه اسم البطلة في النسخة العربية "ثريا" والذي تجسد دورها اللبنانية كارمن بصيص، هو نفسه في النسخة التركية، كما أضافوا ان اسم البطلة في التركي "فاروق" وبالنسخة العربية "فارس" والذي يجسد دوره الفنان التونسي ظافر العابدين".





وبالرغم من إشادة عدد كبير من الجمهور بالمسلسل العربي "عروس بيروت" إلا أنه تعرض لعدد من الانتقادات منها عدم اتقان العابدين للهجة اللبنانية والتي يتحدث بها لأول مرة، بالإضافة لاستخدام الدبلجة في أصوات عدد من الشخصيات، كما أثار نسخ الأحداث بشكل كبير حالة كبيرة من الجدل.

وتدور قصة المسلسل حول رجال الأعمال فارس، والذي ينتمي لأسرة ثرية جدًا تعيش في منطقة جبيل، وأم مُتسلطة جدًا تدعى ليلى وتجسد شخصيتها اللبنانية تقلا شمعون، والذي يقع في حب فتاة بسيطة تُدعى ثريا، ترفضها والدته بشكل كبير، مما يُشكل صدام بينه وبين والدته.

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