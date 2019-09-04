أحمد إبراهيم يرد على هجوم نجل أنغام.. ويتصدر "التريند"!

جذب الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حتى تصدر محرك البحث "غوغل"، وذلك في أعقاب رده على هجوم عمر عارف نجل زوجته الفنانة أنغام ضده.

وأبدى إبراهيم خلال لقاء تلفزيوني حزنه الشديد من وصول العلاقة بينه وبين نجل زوجته لهذا الحد، لافتًا إلى أنه لا يريد إعطاء الأمر أكبر من حجمه خاصة أن علاقته بزوجته هي أكثر ما يهمه على الإطلاق.

وتابع: "من السهل أن أرد وندخل في مشاحنات ولكني أفضل الصمت للحفاظ على علاقتي بأنغام، الأمر لا يحتاج لاستعراض وشو".

وأضاف: "الناس لا يعرفون شيئًا، نتعرض لمؤامرات وأشخاص قريبين يريدون الإيقاع بيني وبين أنغام وطوال الوقت نتعرض للسب على هواتفنا الشخصية".

وكان نجل أنغام قد شن هجومًا على زوج والدته واصفًا إياه بـ"الحقير"، كما هدده قائلًا: "مسيرك هتقع في إيدي"، واعترف بوجود خلاف بينهما بقوله: "نعم لدي خلاف مع هذا الرجل.. أحتقره ولدي الأسباب".

يذكر أن زواج أنغام وأحمد إبراهيم تسبب في إثارة جدل واسع بين الجمهور والمحبين، كما تسببت هذه الزيجة في قطع الفنانة السورية أصالة علاقتها بأنغام، لأن الموزع الموسيقي الذي تزوجته، كان متزوجًا من ابنة شقيقة زوج أصالة، المخرج طارق العريان، ولديه ولدين منها.

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