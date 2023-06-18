الكشف عن موعد عرض مسلسل كريستال - وطرح الإعلان الترويجي الأول

بدأت قناة ام بي سي منذ أيام وبالتزامن مع اقتراب عرض مسلسل الثمن المقتبس عن "ويبقى الحب" بالترويج للمسلسل العربي الجديد كريستال والمقتبس عن الدراما التركية "حرب الورود".

الإعلان عن موعد عرض مسلسل كريستال

مع اقتراب انتهاء مسلسل الثمن حيث تبقى حلقة واحدة للنهاية، بدأت الحسابات الرسمية لقناة ام بي سي ومنصة شاهد على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالترويج لـ مسلسل كريستال.

ومؤخرًا كشفت ام بي سي عن الموعد الرسمي لعرض العمل حيث سيكون يوم 2 يوليو المقبل، أي بعد عيد الأضحى.

وبالتالي سيكون كريستال الذي يشارك في بطولته كل من محمود نصر والفنانة باميلا الكيك والفنانة ستيفاني عطالله بديلًا لمسلسل الثمن الذي بالرغم من الانتقادات الواسعة التي طالته إلا أنه تمكن من تحقيق العديد من المشاهدات.

قصة دراما تجمع بين الحب الانتقام والإنكسار في مسلسل كريستال ابتداءً من ٢ يوليو#كريستال #MBC1

بعد الشاشة مجاناً على شاهد pic.twitter.com/GWyNTPDjPy — MBC1 (@mbc1) June 15, 2023

وتدور احداث كريستال حول صراع بين سيدتين على قلب شاب، وفي التفاصيل تنتقل فتاة شابة طموحة تنتمي لعائلة متوسطة الحال، للعيش في محلق خاص بقصر مصممة أزياء شهيرة تعتبرها قدوتها وترغب بأن تكون مثلها.

تتوتر العلاقة بين هذه الفتاة والمصممة الشهيرة بعد ان تقعا في حب نفس الشخص لتتحول العلاقة إلى تنافسية.

عُرض المسلسل التركي حرب الورود في عام 2014 على قناة كانال دي، وشارك في بطولته داملا سونمز Damla Sönmez

جانان ارغودار Canan Ergüder، باريش كليج Barış Kılıç، سرجان بيدور Sercan Bedur.

