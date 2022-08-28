مشاهير فقدوا حياتهم في حوادث سير.. أحدهم تنبأ بوفاته

سادت حالة من الحزن الشارع اللبناني والعربي بعد وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي عن 39 عامًا إثر حادث سير على الحدود السورية اللبنانية.

وتتسبب حوادث السير في الوطن العربي عادة بوفاة العديد من الشباب والعائلات، من بينهم المشاهير، والراحل جورج الراسي ليس الفنان الأول الذي يفقد حياته بسبب حادث سير.

أبرز مشاهير العرب الذين فقدوا حياتهم بسبب حوادث السير

جورج الراسي

توفي الفنان اللبناني جورج الراسي يوم السبت 27 أغسطس بعد تعرضه لحادث سير مروع على الحدود السورية اللبنانية، وفارق الفنان اللبناني الحياة على الفور، كما فارقت السيدة زينة المرعبي وهي صديقة مقربة منه حياتها إثر هذا الحادث.

كشفت بعض المصادر أن الراسي اصطدم بجدار اسمنتي في الطريق السريع، وكان الجدار في منتصف الطريق، كما ان الطريق لم يكن به اي انارة، وهو ما تسبب باتهام الدولة اللبنانية بالإهمال.

عصام بريدي

توفي الفنان اللبناني عصام بريدي في شهر ابريل من عام 2015 عن 35 عامًا، بعد ان اصطدمت سيارته بالفاصل الوسطي، لتنقلب على جسر الدورة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وشكلت وفاة عصام وهو شقيق الإعلامي وسام بريدي صدمة كبيرة بين جمهوره، وفي الوسط الفني اللبناني.

رامي الشمالي

توفي نجم برنامج المواهب ستار أكاديمي رامي الشمالي بعد تعرضه لحادث سير في مصر مع زميله محمود شكري، وبقي الفنان الشاب في المستشفى لمدة يومين ليفارق الحياة بعدها.

ونجا الفنان الشاب محمود شكري من الحادث، وكشفت بعض المصادر ان السرعة وراء اختلال عجلة القيادة، وانتقال السيارة إلى المسرب الثاني واصطدامها بسيارة أخرى.

واللافت بقصة الشمالي انه سبق وأن تحدث عن حلم يراوده حول وفاته بسبب حادث سير خلال تواجده في برنامج ستارأكاديمي.

ياسر المصري

توفي الفنان الأردني في شهر أغسطس من عام 2018 في مدينة الزرقاء الأردنية، وفي تفاصيل الحادث المروع، كان الفنان الأردني في زيارة عائلية بمناسبة عيد الأضحى.

وخلال تواجده في الحي حاول مساعدة أحد الأشخاص من خلال تعشيق سيارته الا انه فقد السيطرة على السيارة ليفارق الحياة في صدمة كبيرة للجمهور العربي.