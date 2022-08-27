من هي زينة المرعبي التي توفيت إلى جانب جورج الراسي؟.. صور

صدمة كبيرة عاشها الوسط الفني اللبناني والعربي في الساعات الماضية بعد إعلان وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي عن 39 عامًا بعد حادث سير مروع في ساعات صباح اليوم السبت 27 أغسطس.

الكشف عن هوية الفتاة التي فارقت الحياة إلى جانب جورج الراسي

تناقلت العديد من المواقع الإخبارية اليوم أنباء عن وفاة الفنان اللبناني عن 39 عامًا بعد تعرضه لحادث سير في لبنان بالقرب من الحدود السورية وذلك بعد اصطدام سيارته بجدار اسمنتي في حادث مرعب.

وأضافت العديد من المصادر عن ضحية اخرى في الحادث وهي سيدة كانت بجانب جورج الراسي والتي فارقت الحياة على الفور أيضًا نظرًا لقوة الحادث المؤسف.

وبحسب التفاصيل المتداولة فإن هذه السيدة هي السيدة زينة المرعبي وهي من مواليد 1984، وولدت في مدينة طرابلس ولديها 3 بنات، وهي صديقة مقربة من الفنان الراحل.

وأردفت المصادر بأن زينة المرعبي هي صديقة مقربة من الراحل وظهرت معه في أكثر من مناسبة، كما انها تعمل على تنظيم اعماله الفنية، مؤكدين أن ما يجمعهما مجرد صداقة وليس أكثر.

وفاة جورج الراسي عن 39 عامًا

فُجع الوسط الفني اليوم بوفاة الفنان اللبناني وهو شقيق الفنانة نادين الراسي بعد تعرضه لحادث سير حيث ان الراحل فارق الحياة على الفور بسبب شدة الحادث، وأثار الخبر صدمة كبيرة في الشارع اللبناني وسط مطالبات ببعض التحسينات على الطرق التي راح ضحيتها العديد من الشباب.

