مشهد طريف للنجم عبد الله السدحان في طاش العودة.. تصادم تحول الى قضيّة تحرّش

تصدّرت الحلقة 14 من المسلسل الخليجي "طاش العودة" للنجمين ناصر القصبي وعبدالله السدحام وسائل التواصل الاجتماعي بعد ان عُرضت على شاشة التلفاز، حيث أنها تناولت موضوع مهم وحساس في المجتمع.

مشهد تصادم عبدالله السدحان في الحلقة 14 من طاش العودة يتصدر حديث الجمهور

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشهد طريف يجمع ما بين عبد الله السدحان وإحدى النجمات في العمل، أثار ضجة كبيرة.

وظهر عبد الله السدحان بدور رجل يعمل في شركة تعمل معه سيدات، وخلال تواجده في أحد الغرف وعندما كان يريد الخروج اصطدم بشكل مفاجىء وصادم بفتاة تعمل هناك.

وكانت ردّة فعل عبد الله السدحان طريفة حيث أن ارتبك جداً بعد اصطدامه بالفتاة وكان سيقع على الأرض لولا أنه أمسك بها، لكن الموضوع لم يمرّ لدى الفتاة بشكل بسيط.

فقد اتهمت الفتاة عبد الله السدحان بالتحرّش بها بشكل قاصد كما انها قامت رفع قضية تحرّش ضده في المحكمة مما جعله في صدمة كبيرة.

تفاصيل مسلسل طاش العودة

ويشار بان المسلسل الخليجي "طاش العودة" عاد مرة أخرى بعد غياب طويل عن شاشة التلفاز وذلك بعد التوقّف عن تصويره لسنوات عديدة.

وعاد النجمان الخليجيان ناصر القصبي وعبد الله السدحان بالتعاون مرة أخرى مع بعضهما البعض كما انضم اليهما العديد من النجوم الذي كانوا قد شاركوا معهم في الاجزاء السابقة.