مشهد وفاة "شادي زيدان" في مسلسل زقاق الجن يتصدّر الترند.. هل انتهى دوره؟

تصدرت الحلقة 13 من مسلسل زقاق الجن الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، حديث الجمهور ورواد السوشال ميديا بسبب مشهد وفاة نذير "أبو تيسير" والذي يجسد دوره الفنان الراحل شادي زيدان.

وفاة شادي زيدان في الحلقة 13 من مسلسل زقاق الجن

وفي تفاصيل أحداث الحلقة 13 يكتشف تيسير بأن خطيب شقيقته ملك بعد أن رفضه جده أبو نذير، يحاول حفر جدار غرفتها للتواصل معها مما يثير غضبه.

وبعد غضب تيسير يعلم جدّه أبو نذير "أيمن زيدان" عن الأمر ليثور هو الىخر ويحاول قتلها، تسارع والدتها شكران مرتجى وجميع من في المنزل لحمايتها من جدها بما فيهم الخادمة ثريا "الفنانة السورية صفاء سلطان" التي تمسك يد أبو نذير وتمنعه من هذا التصر.

وفي خضم الأحداث ينهار نذير والد ملك ويجسد دوره الفنان الراحل شادي زيدان، ولم يتم الكشف في بقية الحلقة فيما إذا فارق الحياة أن انه تعرض للإغماء، في المقابل عبر الجمهور عن حزنهم الشديد بسبب هذا المشهد حيث ان الفنان الراحل أصيب بجلظة دماغية خلال تصوير مشاهده في العمل وفارق الحياة بعدها بمدة.

زقاق الجن آخر أعمال الفنان السوري شادي زيدان

ويعتبر مسلسل البيئة الشامي "زقاق الجن" هو آخر أعمال الفنان الراحل، حيث تعرض لجلطة دماغية وأدخل بعدها إلى العناية المركزة، وفارق الحياة بعدها بأسبوع.

وكان الفنان السوري الراحل أصيب بالجلطة خلال تصوير آخر مشاهده في العمل.