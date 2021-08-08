مصدر مقرب يكشف سبب وفاة دلال عبد العزيز (تفاصيل)

بعد فترة طويلة من مكوثها في المستشفى تحت مراقبة الأطباء، فُجع يوم أمس العالم العربي بوفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عن عمر ناهز الـ61 عامًا، وذلك بعد 80 يومًا من وفاة زوجها الفنان الكبير سمير غانم.

وأول ما تبادر لأذهان الجمهور عقب الإعلان عن خبر الوفاة هل كان فيروس كورونا هو السبب، ليخرج الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة ويوضح سبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز.

وأوضح عوض تاج الدين خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الفيروسات قد تترك أثرا بعد الشفاء منها، مؤكدا أنه تم دراسة ما يسمى "متلازمة ما بعد كورونا" وكشفت الدراسة أن فيروس كورونا يترك 29 عرضا مرضيا منها التهابات الجهاز التنفسي وتليف الرئتين.

وأكد عوض تاج الدين أن سبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز هو متلازمة ما بعد كورونا، لافتا إلى أن كافة الفيروسات تترك آثر خلفها وهناك عددا من الحالات توفت بمتلازمة ما بعد الكورونا.

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