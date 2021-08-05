روان بن حسين بأول ظهور من بعد وفاة والدتها..غير قادة على مغادرة الفراش!

أطلت الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين على جمهورها منذ ساعات لأول مرة من بعد ما كانت قد فُجعت بوفاة والدتها منذ مدة قريبة.

روان بن حسين بالفيديو المتداول شكرت كل من عزاها بوفاة والدتها وكل من وقف بجانبها خلال هذه الفترة العصيبة عليها، ووصفت الفاشينيستا ما شعرت به من آلم على فقدان والدتها وتحدثت عن عدم قدرتها على مغادرة السرير لمدة يومين من هول الصدمة.

وكانت قد فُجعت الفاشينيستا روان بن حسين بوفاة والدتها وشاركت الخبر الحزين بتغريدة جاء فيها "انتقلت الى جوار الرحمن حبيبتي نور عيني توتي ام حسن البنت الباره في والدينها الين اخر يوم وشالتهم فوق راسها، الزوجة الرائعة، الام الحنونه واصدق صديقه. اللي منها استمد قوتي، ماما حبيبتي. يارب ارحمها وتغمد روحها الجنه وصبرني وصبّر ابوي واخوي وخواتي على فراقها"

انتقلت الى جوار الرحمن حبيبتي نور عيني توتي ام حسن البنت الباره في والدينها الين اخر يوم وشالتهم فوق راسها، الزوجة الرائعة، الام الحنونه واصدق صديقه. اللي منها استمد قوتي، ماما حبيبتي. يارب ارحمها وتغمد روحها الجنه وصبرني وصبّر ابوي واخوي وخواتي على فراقها

راح اشتاقلج يما — روان بن حسين | Rawan Bin Hussain (@rbinhussain) July 11, 2021

روان بن حسين تُمنع من حضور جنازة والدتها!

وشاركت روان بعد وفاة والدتها بساعات تعليق فاجئ الجمهور وأثار تعاطفهم لها والذي جاء فيه تحديداً "بلادي وان جارت علي عزيزة...أمي الحبيبة انحرمت من شوفتها قبل الدفن، ومحرومة من زيارة قبرها وعاجزة اني اكون جنب أخوي واخواتي الصغار اللي بأمس الحاجة لي...ليش؟...لإني أخذت لقاح سينوفارم المعتمد من دولة الإمارات وباقي دول العالم إلى وطني الحبيب الكويت"!

روان بن حسين تعتذر من طليقها!

وكانت قد حلت الفاشينيستا الكويتية ضيفة على أحد البرامج منذ مدة، وخلال اللقاء فاجأت الجمهور بتصريحات تحدثت فيها عن حياتها الخاصة وعن ما حدث في فترة طلاقها من زوجها الليبي محمد يوسف المقريف.

وفي سياق حديثها، أكدت روان بن حسين أنها ليست ضحية أحد، بل ضحية نفسها، وفاجأت الجميع باعتذارها من زوجها السابق رجل الأعمال الليبي محمد يوسف المقريف وابنتها وقالت: " أعتذر لنفسي لأبو بنتي لبنتي عن الخربطة التي سوّيتها على الملأ".

وأضافت وقتها " أنا غلطت، أنا أهلي ربوني وعلموني اللي يغلط يعتذر ويعترف بغلطه واعترف اني ما كان المفروض اطلع واتكلم عن ابو بنتي بهذه الطريقة"، وتابعت: "كل ما تكبر لونا قدامي كل ما استوعب اللي أنا سويته غلط".

فضيحة طليق روان بن حسين !

وكانت روان بن حسين قد شهدت صراع شرس مع مع والد ابنتها الوحيدة الذي اتهمته بالخيانة ونقل مرض جنسي لها بسبب علاقاته المتعددة مع الفتيات ومن بينهن القاصرات. كما وأضافت روان وقت إعلان طلاقها أن يوسف كان قد اغتصبها قبل الزواج وهو ما دفعها للزواج منه لفترة لم تتجاوز العام تقريباً بعد سلسلة من الفضائح والمشاكل التي انتشرت عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وكانت روان قد واجهت دعوى قضائية من طليقها منذ مدة بعد أن تهجمت عليه في أحد الأماكن ومزقت ملابسة وسط ضرب من طرفها كما هو متداول، وقيل أنه تم تأجيل الجلسة التي كان من المتوقع أن تتم في دولة أجنبية بسبب جائحة كورونا والأوضاع غير المستقرة التي أدت إلى إغلاق معظم المحاكم لفترة.

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