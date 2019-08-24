مصر.. نقابة الإعلاميين تقرر وقف ريهام سعيد نهائياً

رغم إصدار مجلس إدارة قناة الحياة قرارا بوقف الإعلامية المصرية ريهام سعيد، التي تقدم برنامج ’’صبايا‘‘ على شاشتها، بعد هجومها على أصحاب الوزن الزائد ووصفهم بأنهم عبء على أهلهم وعلى الدولة، ويشوهون المنظر، إلا إن الأزمة لم تتوقف عند هذا فقط.

حيث دعا مجلس نقابة الإعلاميين المصريين برئاسة النقيب الدكتور طارق سعدة، لاجتماع طارئ مساء الجمعة، لبحث تداعيات الأزمة المثارة حول ريهام سعيد، وإساءتها للبدناء، وانتهى الاجتماع بمنع ريهام سعيد من ممارسة نشاطها الإعلامي في قناة الحياة أو أي وسيلة إعلامية أخرى لارتكابها بعض المخالفات.

من جانبه، أصدر مجلس إدارة شبكة تلفزيون الحياة، بيانًا أعلن فيه احترامه للمشاهدين والتعهد بتقديم المحتوى المميز واللائق بهم، مؤكدين أنه تم وقف الإعلامية المصرية ريهام سعيد، وبرنامجها "صبايا" الذي تقدمه على شاشة قناة الحياة عن الظهور إعلاميًا، لحين انتهاء التحقيقات معها.

ونوّه البيان أن قرار الإيقاف يأتي على خلفية الأزمة التي أحدثتها ريهام سعيد في برنامجها "صبايا" والذي وجهت فيه انتقادات لأصحاب الوزن الزائد.

وأشار البيان إلى أن قرار الوقف مستمر حتى انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مردفًا أن القناة ومجلس إدارتها سيلتزمون بأي قرار ناتج عن التحقيقات على أن يتم إعلان موقف البرنامج وفقَا لما يقرره المجلس.

وارتفعت حدة الانتقادات للإعلامية المصرية ريهام سعيد، خلال الساعات الماضية منذ هجومها على أصحاب الوزن الزائد ووصفهم بأنهم عبء على أهلهم وعلى الدولة، ويشوهون المنظر.

وصعّد المجلس القومي للمرأة في مصر الأمر بتقديم شكوى رسمية ضدها إلى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر.

وأصدر المجلس القومي للمرأة بيانًا اليوم الجمعة قال فيه: "قومي المرأة يشكو ريهام سعيد للأعلى للإعلام بسبب حلقة السمنة، وتقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ضد برنامج صبايا الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة".

واستطرد البيان: "وتضمن موضوع الشكوى الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج عن السمنة والتي أثارت استياء السيدات المصريات كما احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق، وتضمنت الشكوى المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الأعلى للإعلام في هذا الشأن".