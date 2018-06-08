مصطفى شعبان يؤدي مناسك العمرة...صور

مصطفى شعبان يؤدي مناسك العمرة 1 من 2

مصطفى شعبان يؤدي مناسك العمرة 2 من 2

شارك الفنان مصطفى شعبان صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق (انستجرام)، ظهر فيها أمام باب الكعبة المشرفة، أثناء تأديته مناسك العمرة، بعد نجاح مسلسله (أيوب) المعروض حاليًا عبر قناة الحياة الفضائية.

وعلق مصطفى شعبان على الصورة قائلًا: (باب الكعبة ،، اللهم صل وسلم على حبيبنا وسيدنا محمد)، وذلك بعد أن استهل إجازته بعد نجاح مسلسل (أيوب) ليؤدي مناسك العمرة في الأراضي المقدسة، حسب موقع صدى البلد.

وتدور أحداث مسلسل (أيوب)، حول شخصية تُدعى أيوب ، ويعمل موظفا فى أحد البنوك، ثم يتعرض للظلم ويدخل السجن، ومن هنا يتخذ قرارا بالانتقام من أشخاص كانوا السبب فى دخوله السجن.

المسلسل يشارك فى بطولته بجانب مصطفى شعبان كل من آيتن عامر، ومحمد دياب، وهنا الزاهد، ومحمد لطفى، وميرهان حسين، تأليف سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.