مصطفى شعبان وعمرو سعد في الجزء الثاني من "ملوك الجدعنة"

بعد انتهاء السباق الرمضاني 2021، بدأت الشركات المنتجة بالإعلان عن أجزاء جديدة لعدد من المسلسلات الناجحة المصرية وحتى السورية.

وبنجاح مسلسل "ملوك الجدعنة" بجزئه الأول، وخاصة "الكاريزما" التي جمعت بين أبطاله "مصطفى شعبان وعمرو سعد" تم الإعلان عن عمل جديد يجمع بين الثنائي سيعرض في رمضان 2022، ليتبين في ما بعد أن العمل هو الجزء الثاني من مسلسل "ملوك الجدعنة".

وبالحديث عن المسلسل، فقد دارت أحداثه حول "سفينة" – مصطفى شعبان- وصديقه "سرية" – عمرو سعد-. يعيشان في حارة مصرية شعبية ويعملان على "ميكروباص" لتلبية احتياجاتهم اليومية.

"سفينة" فقد والديه وهو صغير، وبقي من عائلته شقيقته "نجلاء" – تلعب دورها رانيا يوسف- وابنتها "حبيبة – وتجسد دورها الطفلة كارما موسى".

أما "سرية" عنده شقيق واحد "سعيد" ووالدته "عطية" – جسدتها دلال عبد العزيز-، التي ربت "سفينة وسرية" معًا، وأصبحا مثل الأخوان.

ومع توالي الحلقات تبدأ يقع الصديقان في مشاكل عديدة، بسبب ظهور صديق لهما "علي العجمي" – ويجسده ضيف الشرف حسن الرداد- مع حقيبة فيها أحجار من الألماس. ويبدأ صراع المافيا مع الثنائي.

ومع تصاعد الأحداث يفقد "سفينة" ابنة شقيقته "حبيبة" وتدخل "عطية" الحبس ثم تموت، ويبدأ الصراع بين الصديقان، بسبب لعبة قام بها أحد أفراد العصابة التي تعاديهما وأفقد الصديقان الثقة بينهما.

إلا أن نهاية الجزء الأول من المسلسل كانت نهايته سعيدة، فعاد الصديقان أصدقاء بعد أن وضعا خطة للقضاء على العصابات التي تحاول التخلص منها.

يذكر أن الظهور الآخير للفنان الراحل يوسف شعبان كان في مسلسل "ملوك الجدعنة" وانتهى دوره بالعيش عن ابنه بعيد عن الحارة.