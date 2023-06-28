مصطفى قمر يستقبل العيد بالتكبير: (ياللا ناخد ثواب)

البوابة-استقبل الفنان مصطفى قمر عيد الأضحى من خلال مشاركة الجمهور فيديو يُكبر من خلاله تكبيرات العيد.

ونشر مصطفى قمر الفيديو عبر حسابه على موقع (انستغرام)، وعلق عليه قائلًا: (عيد أضحي سعيد كبّروا.. معايا ياللا ناخد ثواب وقفة عرفة.. وإحنا بنفطر ربنا يتقبل منّا ومنكم.. كل سنة وأنتم طيبين وبخير.. وصحة وسعادة وصلوا على سيدنا النبي عيه الصلاة والسلام).



من جهة اخرى، يستأنف الفنان مصطفى قمر تصوير مشاهده من فيلمه الجديد (أولاد حريم كريم)، الى جانب بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.