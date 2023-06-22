مصطفى قمر يتعرض لإصابة في العين.. ويكشف عن مفاجأة في "أولاد حريم كريم"

تعرض الفنان المصري مصطفى قمر لإصابة في عينه، خلال تصويره أحد مشاهده في فيلم "أولاد حريم كريم".

مصطفى قمر يتعرض لإصابة في عينه

وشارك قمر متابعيه عبر حسابه في "فيسبوك" صورة له ظهر فيها بضمادة كبيرة وضعت على عينه، مُشيرًا إلى أنه سيتوقفوا عن تصوير الفيلم لمدة 3أيام، دون إيضاح أسباب الإصابة.

وأرفق المنشور بتعليق، كتب فيه: "أنا كويس يا جماعة، دي حاجة خفيفة، وحادث يضحك والله.. إحنا هنتوقف 3 أيام عن تصوير أولاد حريم كريم لغاية ما عيني تخف.. دعواتكم".

انضمام ريهام عبدالغفور لـ"أولاد حريم كريم"

على صعيد آخر، اعلن قمر انضمام الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور لقائمة أبطال فيلم "أولاد حريم كريم"، وبذلك تعود غفور للسينما بعد غياب استمر لعامين تقريبًا منذ آخر أفلامها "أعز الولد"، الذي عرض عام 2021.

ونشر قمر صور تجمعه ببطلات العمل، ريهام عبد الغفور، وداليا البحيري، وعلا غانم، وبسمة، عبر حسابه في "إنستغرام"، وكتب: "حقيقة مش خيال، أيوة تاني ولسه فيه تالت، ما ينفعش حريم كريم من غير القمر ريهام عبد الغفور، حبيبتي يا ريكو، أسرتنا اكتملت".