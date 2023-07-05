مصطفى كامل يدافع عن أحمد سعد.. ومنظمة حفل تونس تعتذر للأخير

تصاعد أزمة الفنان المصري أحمد سعد مع منظمة حفله الغنائي في تونس، بعد الخلاف الحاصل حول عدم التزامها ببنود العقد المبرم بينهما، وإهانته لها علنًا، واستفزازها إياه بشكل متكرر مما أظهره بمظهر مسيء وغير لبق أمام جمهوره في تونس مما عرضه للهجوم والانتقاد.

مطفى كمال يصدر بيانًا بشأن أزمة أحمد سعد

من جهته، خرج نقيب المهن الموسيقية، مصطفى كامل، لإيضاح بعض النقاط والدفاع عن شخص أحمد سعد بعد حمالة الإساءة التي تعرض لها، وذلك عبر بيان أصدره يؤكد فيه حرصه الكامل على درء الفتنة التي اختلقت والنزاع الذي جرى تحويله من نزاع فردي بين سعد ومنظمة الحفل إلى نزاع عام؛ بغرض إمتداده عمداً وقصداً ‏وزيفاً إلي سيدات تونس.

وأضاف البيان أنه طلب من سعد بتقديم كل عبارات التقدير إلى سيدات تونس واللاتي تم الزج بهن في أمرٍ فردي لا دخل لهن به، وهو وما وافق عليه الفنان عن طريق تصوير فيديو يتضمن ما جرى الاتفاق عليه.

وأوضح مصطفى كمال أنه بعد إجراء مكالمة هاتفية مع سعد، كان لزامًا عليه بالمطالبة بحقه الأدبي والمعنوي؛ لما رأى فيه من تعدي على حقوق مواطنته.

مصطفى كمال يدافع عن أحمد سعد

وعدد كمال الأمور التي أخلَّ فيها تنظيم الحفل ببنود الاتفاق، من بينها عدم استقبال الفنان بطريقة لائقة تناسب حجمه ومكانته لدى وصوله مطار تونس؛ وهو ما يخالف كل الأعراف و البروتوكولات.

بالإضافة إلى صعود الفتيات على المسرح أثناء تقديم سعد حفله الغنائي، ورقصهن بأسلوب غير لائق وغير متفق عليه، فضلًا عن تعرضه للمطاردة داخل فندق إقامته، ووقوف جماعات في شكل وقفات احتجاجية بقصد التهكم عليه والانتقاص من قدره.

واستكمل أن منظمة الحفل تعدت على سعد بعبارات تحمل قذفًا وسبًا من بينها "إنت غير محترم" و"إنت مش فنان"، وغيرها.

وأوضح كمال أن هناك سيدة ظهرت ملازمة للمسؤولة عن تنظيم الحفل تعمَّد استفزاز سعد وإثارة غضبه وتأجيج مشاعر من حوله؛ بغرض الإهانة والسخرية منه قصداً منها إلى الوصول إلى مشهد مؤسف لا يُحمد عقباه

منظمة حفل تونس تعتذر من أحمد سعد



على صعيد آخر، قدَّمت منظمة الحفل زكية المنصوري اعتذارها لأحمد سعد خلال مداخلة لها في أحد البرنامج، حيث قالت: "الغلط الوحيد في الأزمة هو إن في معلومات غلط وصلت عشان يحصل مشادات، وأنا لسه جديدة في المجال، مقدمة تصريحا لأحمد سعد من شهر 2 للحفل، وخسرت ماديا من الحفلة، وأنا مش متعهدة حفلات أنا مديرة مهرجان".

وأضافت: "مفيش مشكلة بيني وبين أحمد سعد شخصيًا، وآسفة على اللي حصل، وبنعتذر لكل المتابعين على التوتر اللي حصل خلال الأيام الماضية".

أما بشان إفشاء أجر سعد في الحفل، لفتت إلى أن الرقم الذي جرى كشفه ليس أجر سعد بل التكلفة الإجمالية للحفلأ، مُضيفةً أن الحفل كان ناجحًا على المستوى الفني والتنظيمي.



