مطالبات بمحاسبة الإعلامية الكويتية مي العيدان بعد اتهامها بالتطاول على الإمارات..فماذا قالت؟

أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية وجاءت مطالبات جدية بمحاسبتها، وذلك بعد أن تداول بعض النشطاء تغريدات خاصة بها تحدثت فيها عن دولة الإمارات وطريقتها في التعامل مع ملف فيروس كورونا إلى جانب تشكيكها في الأصول العربية لمواطنيها.

وفي التفاصيل، كانت التغريدة الأولى لمي العيدان التي أشعلت الجدل هي عندما تناولت موضوع أسباب تفشي كورونا في الإمارات وقالت: " عاجل إلى سعادة سفير الكويت في أبوظبي.. كورونا منتشر ومتفشي في الإمارات بشكل كبير.. وسط تكتم أمني وصحي وإعلامي حول ذلك.. حتى لا تضرب السياحة عندهم.. متفشي بشكل كبير والسبب غالبية الشعب الإماراتي (ايراني) رايح جاي على إيران".

وعلى إثر هذه التغريدة، جاء الرد من الشخصيات الإعلامية المعروفة في الإمارات سريعًا، ومن بينهم الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي الذي توعد العيدان بمقاضاتها فور الانتهاء من أزمة كورونا التي اجتاحت العالم.

من جهتها، دافعت مي العيدان عن نفسها مؤكدة أن ما تم تناقله على لسانها هو مجرد تزوير رخيص وأن التغريدة التي تطاولت فيها على الإمارات ليست لها وتابعت قائلة: "أنا سكت على قلة أدب وتلفيق، لكن يتم تزوير تغريدة ما أدري شنو هالمسخرة، أنا ما كتبت هذا الكلام واللي مو مصدق يطق رأسه بالطوفة، أصلًا شنو هالتزوير الرخيص أنا الي ما راح أسكت وراح أرفع قضية بالإمارات على هذا التلفيق".

ماراح احضر محاميي بيقوم بالموضوع كله — مي العيدان (@mayal3eidan) March 13, 2020

الجدير بالذكر، أن مي العيدان من الشخصيات الإعلامية المعروف عنها انتقاداتها اللاذعة والمثيرة للجدل في بعض الأحيان، ولديها الكثير من الخلافات والصراعات مع العديد من المشاهير في الوسط الفني والإعلامي.

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