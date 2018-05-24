مطالبات بوقف (رامز تحت الصفر) و النقابة ترد

رفضت نقابة الإعلاميين في مصر أ، مطالبات بوقف برنامج المقالب (رامز تحت الصفر ) الذي يعرض على إحدى القنوات العربية لوجود تجاوزات داخل حلقات البرنامج، مؤكدة عدم رصد أي خروج عن النص حتى الآن في حلقات البرنامج.

وقالت وكيل أول نقابة الإعلاميين سهام صالح، في بيان صحفي: إن لجنة المتابعة والرصد داخل النقابة لجميع البرامج والمسلسلات بالقنوات المختلفة خلال شهر رمضان، لم ترصد أي مخالفات لبرنامج (رامز تحت الصفر) المعروض حالياً في مصر علي شاشة (M.B.C) مصر.

وأوضحت أن ما يحدث من جدل حول البرنامج ودعاية ضده ما هي إلا (نفسنه وحرب إعلانات). وقالت صالح إن اللجنة داخل النقابة تعمل منذ بداية شهر رمضان، ولم تسجل أي شكاوي ضد البرنامج على مستوى المؤسسات أو الأفراد، حسب موقع دنيا الوطن.

وأضافت: (من الواضح أن هناك حالة تربص للبرنامج والقناة من بعض المنافسين نظرا لكونهم الأكثر مشاهدة على مستوى مصر والوطن العربي).

وأشارت وكيل النقابة إلى أن اللجنة لم ترصد حدوث أي مشاكل في أي دولة عربية أخري يتم عرض البرنامج علي شاشتها سواء في السعودية أو دول الخليج أو لبنان.

وأوضحت صالح أن (ما يحدث في مصر لا يخرج عن المنافسة الشرسة والمعتادة كل عام والمتعلقة بالاستحواذ علي نسب المشاهدة وكعكة الإعلانات التي تدور الحرب على التهام زأكبر قطعة منها)، لافتة إلى أن الكلام عن وجود تجاوزات داخل البرنامج ومطالبات البعض بوقفه يندرج تحت هذه الحرب)، حسب اليوم السابع.

وأشارت إلى أن رصد التجاوزات ومراعاة الذوق العام والحفاظ علي أخلاق المجتمع هو دور أصيل للجهات المعنية وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين.

وقالت صالح إنه بالرغم من أن قناة (M.B.C) مصر التي تعرض البرنامج هي قناة غير مصرية، وأن الشركة المنتجة للبرنامج لا تحمل الجنسية المصرية، وبالتالي فلا يخضعون للقوانين المٌنظمة داخل مصر، ومع ذلك فإن أي قناة تعمل داخل مصر يتم رصد ما تبثه من قبل نقابة الإعلاميين.

وأوضحت أن لجنة المتابعة بالنقابة تتابع جميع البرامج لرصد المخالفات، وإجراء تحقيق حولها مع إمكانية استدعاء القائمين على الوسيلة الإعلامية أو البرنامج لكتابة تقرير حول حقيقة الأمر، ورفعه إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ الإجراء اللازم طبقاً للصلاحيات التي كفلها له القانون.