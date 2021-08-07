مطرب يهاجم صوت روبي: (مين اللي إداها كارنيه النقابة؟!)

شن الفنان حلمي عبد الباقي هجوماً على الفنانة روبي و ادائها في حفلاتها الأخيرة وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) .

ونشر عبد الباقي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مقطع فيديو لروبي وهي تغني أغنية (على اللي جرا)، وعلق عليها قائلا: (اتفرجو هي دي الناس اللي بتشتغل فن والفنانين اللي بجد قاعدين في بيوتهم انا خلاص مبقتش انكسف أقول أي حاجة على أي حد أيا كان، عاوز أعرف مين اللي إداها كارنيه نقابة وكمية النشاز اللي والله لو حد معندوش فكرة مش هيعمل ده).

و كا المطرب حلمى عبد الباقي قد طرح أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم (بعتذرلك) والتى تم طرحها عبر قناته على موقع (يوتيوب).

أغنية (بعتذرلك) للمطرب حلمي عبد الباقي من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع أسامة سعيد.

وكان قال الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس نقابة الموسيقيين، ليس هناك مطرب يسمي مؤدي (يؤدي في الحمام يؤدي في بيتهم وليس في الفن).

وأضاف عبد الباقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج (حضرة المواطن) المذاع على قناة (الحدث اليوم)، أن السوشيال ميديا أعطت الفرصة الآن لأى أحد لتقديم أي شيء، مؤكدا أن هناك شييء غير سليم وغير مفهوم يحدث الآن في الفن.