روبي بفستان أسود مكشوف الصدر تخطف الأضواء!

حفلات الفنانة المصرية روبي يبدو أنها لن تتوقف خاصةً مع الموسم الصيفي والذي يحمل بجعبته الكثير من المناسبات والمهرجانات.

منذ ساعات تم تداول فيديوهات لـ روبي من حفل زفاف خاص قد أحيته، وتألقت الفنانة بفستان أسود طويل من دون أكمام ومكشوف من منطقة الصدر، وكالعادة أدت رقصتها الشهيرة والتي أصبحت علامة مميزة في مسيرتها الفنية الممتدة منذ سنوات.

فضيحة فنية لـ روبي !

يذكر أن روبي منذ أيام كانت قد تصدرت الحديث وصدمت الجمهور بعد تداول فيديو لها من حفلها الأخير في مصر، وكانت الصدمة من حيث صوتها الذي وُصف بالنشاز تماماً، ولم يتوقف الأمر هنا بل أكد البعض أنها تعتمد البلاي باك بحفلاتها حتى يغطي على صوتها الضعيف.

شروط حفل روبي !

بالحديث عن إحدى حفلات روبي فقد أثارت شروطه جدل كبير والتي كان منها إلزام الحضور بالملابس البيضاء ومنع الملابس الرياضية والهوت شورت إضافةً إلى أن الأعمال المسموح بها أكثر من 25 وللكبيلز أو المرتبطين فقط. وكان أكثر الشروط إثارةً للجدل السماح للنساء اللواتي يرتدين "التوربان" بالحضور للحفل وهو ما فهمه البعض بأنها محاولة لمنع المُحجبات من دخول الحفل.

وأكدت روبي م أن المقصود بالتوربان هو المحجبات جميعاً وأنه في حال تم منع النساء المحجبات من دخول الحفل سوف ترفض أن تشارك فيه، وجاء في تصريحها تحديداً "اولا مساء الخير في سوء فهم للموضوع ،الشخص الى كتب الرولز مش مقصود منها ان الدخول مسموح للتربونات فقط المقصود منها أن دخول المحجبات مش ممنوع هو كتب توربون على انه معنى الحجاب باللغه الانجليزيه زي ما كتب هوت شورت بالظبط و تقدروا تتأكدوا بالتليفون ان الحجاب مش ممنوع و انه لايمكن منع او محجبه من الدخول و لو حصل حاجه زي دي انا مش ممكن اوافق او اغني.. و شكرا"

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