معاذ عيسى يرتكب جريمة بشعة بحق زميله.. من متسابق ذا فويس كيدز إلى بلطجي

لا أشد بشاعة من تنمر طفل على زميله ببشاعة واستخفاف، بينما يقف والداه كدرع حماية له مستهترين بحياة الآخرين.

أثار معاذ عيسى، متسابق برنامج The Voice Kids، موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب اعتدائه على زميله حسن شريف بطريقة شنيعة للغاية لا علاقة لها بالطفولة أو البراءة، حيث هجم عليه بفتاح وضربه على رأسه ليخترق جمجمته.

وقد قررت النيابة العامة ضبط وإحضار معاذ عيسى وتوجيه تهمة الشروع بقتل زميله، وقد أفادت والدة المعتدى عليه في محضر الشرطة: "يوم الحادث معاذ جارنا اشتبك مع ابني حسن ببعض الكلمات الاستفزازية، وبعدها تطور الأمور إلى قيام معاذ بضرب ابني بالمفتاح في رأسه، ما تسبب في إحداث إصابة بالغة في الجمجمة".

ويمكث حسن شريف حاليًا في المشفى بحالة حرجة للغاية، حيث يعاني من جرح قطعي وكسر في الجمجمة.







محمد نشأت يفتح قضية معاذ عيسى

وقد أثار الإعلامي محمد نشأت القضية عبر منشور شاركه بحسابه على موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "الأخ الطالب اللي صورته تحت خالص اسمه معاذ عيسى، وكان من كام سنة ضمن فريق "ذا فويس كيدز"، مسك واحد زميله اسمه حسن شريف علوان ودخّل مفتاح العربية فى رأسه بالكامل، والولد استمر في جراحة لمدة 12ساعة".

وتابع: "لمصيبة إن أهل الولد البلطجي ولا هامهم.. بحجة كالعادة أننا نعرف ناس مهمين أرجو من جميع السادة الصحفيين والإعلاميين الاهتمام علشان حق الولد لازم يرجع ،ربوا عيالكم إحنا في بلد قانون ما فيهاش ناس مهمين، إنما فيها كل الناس مهمين".

وهنا نرصد أبرز المعلومات عن الشاب معاذ عيسى: