بطانة فستان أروى من برنامج رامز مجنون رسمي تعرضها لهجوم حاد!

تطل الفنانة اليمنية "أروى" كل ليلة عبر برنامج القالب "رامز مجنون رسمي" كجزء من البرنامج.

إذ يتم ترتيب اللقاء مع الضيوف على أساس أنه برنامج حواري مع أروى، ليتفاجأ بعد الضيوف بظهور رامز جلال.

مساء أمس شاركت أروى إطلالاتها من إحدى الحلقات، إلا أنها لم تتوقع أن تتلقى هجوم كبير بسبب الإطلالة أو بالأحرى وضعية التصوير.

إذ ظهرت أروى بجلسة وصفت بالمليئة بالإغراء والغير مناسبة لها لأن الجمهور إعتاد منها على الرقي، كما أن بطانة الفستان بدت واضحة في الصور.

الجمهور علق على الصور بـ "شنوووو هاي ابد مو اروى"، وأضاف آخر "وش هالوضعيه !! انحطاط وقلة ذوق للاسف".

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