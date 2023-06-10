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معتصم النهار يهاجم هذه الإعلامية الشهيرة و يصفها بالـ(معتوهة)!

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 10 حزيران / يونيو 2023 - 04:36
معتصم النهار
معتصم النهار

البوابة-هاجم النجم السوري معتصم النهار، الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية على أثر تصريحاتها الأخيرة بحق السوريين.

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وقال معتصم النهار في تغريدة له عبر حسابه على موقع (تويتر): (عليكم قبل كل شيء بالمحطات والإذاعات والإعلاميين الذين يستضيفون هذهِ المعتوهة، إنهم على علم تام بأنها سوف تسيء لشعب كامل (صدقوني) ومع ذلك يقومون باستضافتها وفتح الهواء لها لحصد الترند، ومن ثم يتهربون من المسؤولية بحجة أنهُ رأيها الخاص، شركاء معها بالقذارة).
هذا و كانت نضال الأحمدية قد اتهمت اللاجئين السوريين في لبنان بأنهم لا يملكون التعليم والمعرفة عبر إحدى المحطات، مشيرة الى أن هناك فرق في الثقافات بين السوري واللبناني، ولا يمكن لهما العيش على أرض واحدة.

معتصم النهار يهاجم نضال الاحمدية

 

كلمات دالة:معتصم النهار

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