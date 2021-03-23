معجبة تنهار في أحضان محمد رمضان.. والجمهور يتهمه بتقليد تامر حسني!

شارك الفنان المصري محمد رمضان فيديو لإحدى المعجبات عبر حسابه في إنستقرام الذي يتابعه عليه أكثر من 17 مليون شخص.

وأظهر الفيديو إحدى المعجبات التي انهارت بالبكاء عندما شاهدت محمد رمضان الذي كان يصور كواليس مسلسله القادم في المنطقة، وما كان منه إلا أن قبلها على رأسها ومن ثُم على يدها.

وأثار الفيديو المتداول سخرية الجمهور الذي أطلق عدة تعليقات ساخرة من بينها "وتامر معروفين بيستاجروا هيك نااس"..وتابع أحدهم "الحجاب يبكي في الزاوية"

وكان هنالك تعليق "لا حول ولا قوة الا بالله لو انها شايفه الرسول ما هوه هيك مش هيك الحياة".

وأعاد الفيديو للأذهان نفس الحادثة التي واجهت الفنان المصري تامر حسني منذ عدة أيام بعد أن فوجئت إحدى الفتيات بوجود تامر حسني كنوع من الهدية التي قدمها لها أحد أصدقائها، وسخر الجمهور وفتها من الفتاة ومن تامر حسني أيضاً.

يذكر أن رمضان كان قد شارك فيديو عبر حسابه في انستقرام أظهر الحروق التي تعرض لها في منطقة الظهر أثناء تصويره دوره في مسلسل "موسى"، وارفق الفيديو تعليق جاء فيه "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل اصابتي كانت شديدة اثناء تصوير انهاردة ولكن الحمد لله الأهم ان الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم بهون"!

قصة مسلسل موسى:

تدور أحداث المسلسل في فترة الخمسينات وصولاً لحقبة الستينات وبالتحديد أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وقصة العمل حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره ويتحمل مسئولية أشقائه وهو بالأصل من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والتنقل إلى القاهرة حيث يعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويقع في حب فتاة فرنسية لتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق. أما عن أبطال العمل فيتواجد إلى جانب رمضان كلاً من رياض الخولي، أسماء جلال، صبري فواز، سيد رجب وغيرهم.



للمزيد من قسم الترفيه:

أنجيلا بشارة توجه رسالة لـ ريما نجيم..هل كانت سبب طلاقها من وائل كفوري؟

مشاعل الشحي تشارك صُورة من داخل المستشفى بعد تعرضها لنزيف في العمود الفقري!

أويس مخللاتي يغادر الهيبة بالموسم الخامس.. هل خلافاته وألفاظه السبب؟