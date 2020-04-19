معرض افتراضي: "ذا أويكنينغ"

يستضيف غاليري أيام، الذي يقع في السركال أفنيو، وجهة الفنون والإبداع في دبي، مجموعة من الفنانين المعروفين والصاعدين من مختلف أنحاء العالم منذ عام 2006. وحالياً تقدّم صالة العرض خبرتها في العالم الرقمي مع "السركال أونلاين"، التي تتيح لكم زيارة المعرض ضمن جولة افتراضية ثلاثية الأبعاد.



وسيتمكّن عشّاق الثقافة من مشاهدة أعمال الفنان السوري صفوان داحول من المنزل. يُعدّ داحول من أبرز الفنانين في العالم العربي، وقد تميّز بأعماله التي تتسم بالحزن وبالألوان الأحادية. ويستكشف هذا الفنان في معرضه بعنوان "ذا أويكنينغ" مجموعته المسمّاة "حلم" التي تتناول تأثير الغربة النفسي والجسدي التي يختبرها الناس خلال حياتهم. تتوافر هذه المجموعة التي تمثّل شبه سيرة ذاتية افتراضياً في صالة العرض، حتى 30 يونيو.

التاريخ 23 مارس - 30 يونيو 2020 الفئة فنّون , تجارب رسم الدخول مجاناً الموقع الإلكتروني https://www.alserkal.online/ayyam-gallery-safwan-dahoul