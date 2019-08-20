معرض برولايت + ساوند الشرق الأوسط

يعود معرض برولايت + ساوند بنسخته الرابعة إلى دبي من 15 أكتوبر. ويُعدّ المعرض الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام المعرض الأضخم في المنطقة للتقنيات والخدمات والشركات المتخصصة في الفعاليات والترفيه وصناعة الصوت والصورة. يساعد المعرض جميع منظّمي الحفلات والمهرجانات والأحداث الرياضية والثقافية على مقابلة مزوّدي المعدّات الخاصّة ومختصّين في مجالات الصوت والصورة من حول العالم.



تعرض نسخة هذا العام عدداً أكبر من العارضين بما في ذلك 15 مصنّعاً عالمياً جديداً. استكشفوا أحدث المستجدّأت والمنتجات، وشاركوا في الحلقات النقاشية والندوات التي يقدّمها مجموعة من الخبراء العالميين ومن المنطقة.



استقبل المعرض في مواسمه السابقة أكثر من 2700 زائر وأكثر من 100 علامة تجارية من حول العالم، بما في ذلك كندا، وأوروبا، والولايات المتحدة الاميركية. انضموا إلى منظمي الفعاليات والمؤسسات الحكومية وغيرهم واطلعوا على أحدث خدمات الصوت والصورة.

التاريخ 15 أكتوبر - 17 أكتوبر 2019 الفئة أعمال الهاتف +971 4 389 4500 الموقع الإلكتروني https://pls.ae.messefrankfurt.com/dubai/en.html