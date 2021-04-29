ممنوع التجول: معنى الرجولة من منظور ناصر القصبي وحبيب الحبيب

تصدرت حلقة الأمس من مسلسل "ممنوع التجول" حديث رواد السوشيال ميديا كالعادة بعد عرض أي حلقة جديدة من حلقة المسلسل. وهذه المرة كانت الحلقة تدور حول مفهوم "الرجولة".

وكان حبيب الحبيب الذي جسد شخصية "صقر" شاب يتحدث بطريقة "أنثوية" وكذلك تصرفاته، إلا أن يجد نفسه مسؤؤل عن والدته وشقيقتيه بعد تدهور الحالة الصحية لوالده بسبب كورونا.

تفاصيل المشهد المثير للجدل

وكان مشهد "صقر" و مصمم الأزياء "رئيف" أكثر المشاهد أثارة للجدل في هذه الحلقة، بدأ المشهد بحبيب قائلاً: "أنا وين وهالسوالف وين يا رئيف” فرد عليه القصبي: ”أنت كثير كثير كثير رخو يا أخي خلك رجال شوي”، فقال له “الحبيب”: “حتى أنت يا رئيف خلك رجال وين ما أروح خلك رجال إنتوا في نظركم يعني الرجولة هي البهذلة؟” فأجابه القصبي: ” لازم تساير المجتمع تقدر تعيش في كوكب لحالك .. تيجي مخلوقات فضائية تقول تعال سووا زينا”.

وتابع: ”يا صقر الرجولة مو بفتلة شنب أو رفعة صوت .. الرجولة اللي أنا أفهمها إنك ما تخلف الموعد وإنك ما تستقوى على واحد ضعيف، الرجولة إنك ما تقعد تنافق”. فرد عليه الحبيب: “أنا الرجولة عندي غير والله الحمدلله رجولي بخير وإيدي بخير".

إليكم بعض آراء المغردين حول مسلسل "ممنوع التجول"

أعتقد بأنك أكبر فشل في رمضان هذا الموسم هو #ممنوع_التجول_mbc ياجماعة ماتلاحظوا السيناريوهات موحدة في كل المسلسلات مافي ابداع جديد سيناريو يتم تكييفه حسب الموقف! — الباحث التربوي سلطان الحربي (@Edu_0Researcher) April 28, 2021