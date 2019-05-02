معين شريف يغني تتر مسلسل "دقيقة صمت" بعنوان "يا دني"..(فيديو)

طرح الفنان اللبناني معين شريف فيديو كليب أغنيته الجديدة "يا دني" والتي يشارك فيها من خلال تتر مسلسل "دقيقة صمت"، بالتعاون مع شركة الإنتاج التابعة للمنتج صادق الصباح، والتي تنافس بقوة في السباق الرمضاني لعام 2019 في أعمال أخرى أيضًا مثل "الهيبة – الحصاد" و"خمسة ونص".

وشارك الفنان معين شريف الأغنية الخاصة بمسلسل "دقيقة صمت" عبر حسابه على إنستغرام وعلق قائلًا: "أغنية مسلسل دقيقة صمت، بعنوان يا دني، على قناتي الرسمية على يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر علي المولى، وألحان صلاح الكردي، وتوزيع مارك عبد النور.

مسلسل "دقيقة صمت"، من بطولة الفنان عابد فهد، وستيفاني صليبا، ورنا شميس، ومريام عطا الله، وخالد القيش، وهو من تأليف سامر رضوان، وإخراج شوقي الماجري.

وتدور الأحداث حول شخصيتين هما امير ناصر، وأدهم منصور، يحكم عليهما بالإعدام، وفي ساعات الفجر الأولى من أحد الأيام، يقدم مدير السجن بشكل فجائي لضباطه قراراً سريعاً بتنفيذ الحكم، لكن أحداثاً غريبة تبدأ بالظهور، أولها إحراق مهجعاً للمساجين، وثانيها تعيين مدير جديد للسجن، لنكتشف بعدها أن هذه الأحداث، ما هي إلا توطئة لتهريب المحكومين إلى خارج السجن، بوساطة سيارة المدير الجديد، وإعدام شخصين آخرين نيابة عنهما، وتبدأ بعدها سلسلة الأحداث بالتطور.

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