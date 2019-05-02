شمس الكويتية تثير الجدل بعد ظهورها بفستان الزفاف والجمهور يعلّق: "زواج جديد؟"

منشور 02 أيّار / مايو 2019 - 08:15
شمس الكويتية

انتشرت خلال الساعات الماضية صورًا للفنانة شمس الكويتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض والطرحة، مما أثار عاصفة من الجدل لاحقًا حول إمكانية دخولها القفص الذهبي من جديد.

وظهرت الفنانة الكويتية في الصور التي تم تداولها على السوشيال ميديا وهي ترتدي الفستان الأبيض وتضع المكياج الخاص بالعروس، وفي إحدى الصور كانت تمسك يد شخص بجوارها دون إظهار ملامح وجهه، وكان البعض قد نشر أنها تزوجت من رجل أعمال، بينما قال قسم آخر أنها مجرد جلسة تصوير أو عمل فني قادم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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من جهتها، لم تخرج حتى الآن الفنانة شمس بأي تعليق حول ما تم تداوله عن زواجها مجددًا، واكتفت بمشاركة بعض الصور والمقاطع الطريفة عبر حسابها على إنستغرام.

الجدير ذكره، أن شمس الكويتية من بين الفنانات اللواتي يثرن الجدل على الساحة الفنية بصورة دائمة، وذلك من خلال الأعمال الفنية والفيديو كليبات الجريئة مثل فيديو كليب أغنيتها الأخيرة "ابن الـ.."، أو من خلال ظهورها بإطلالات جريئة في الحفلات التي تقوم بإحيائها.

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