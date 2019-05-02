سنة سجن وغرامة لمذيعة لبنانية شهيرة في الكويت بتهمة "التعدي على الذات الإلهية"!

ضجت مواقع الإنترنت يوم أمس، بعدما انتشر خبر حبس المذيعة اللبنانية جورجيت أبو مراد، وذلك بعدما قضت محكمة الجنايات في الكويت برئاسة المستشار أحمد الياسين بتغريمها 5 آلاف دينار بالإضافة إلى السجن سنة مع الشغل والنفاذ، بتهمة التعدي على الذات الإلهية من خلال برنامج تلفزيوني على فضائية كويتية.

والمفاجئ في الأمر، أن الواقعة حدثت منذ أكثر من عام، وتحديدًا في فترة رأس السنة 2017 – 2018، حيث روت المذيعة اللبنانية جورجيت أبو مراد في وقتها نكتة أثناء الحلقة تحدثت فيها عن شخص كان يدعو ويطلب من الله دائمًا أن يفوز بجائزة اللوتو، إلى أن ظهر عليه الله وقال له "اسحب ورقة حتى ربحك"، كما قالت.

وكانت جورجيت أبو مراد أكدت سابقًا أن ديانتها المسيحية وتؤمن بالله تعالى، ولم تقصد أي اساءة للذات الإلهية كما اشيع، مؤكدة أن ما قالته كان مجرد نكتة فقط لا غير.

يذكر أن جورجيت أبو مراد هي إعلامية لبنانية مقيمة في الكويت، ودرست الإعلام في جامعة بيروت، وهي مقدمة برامج سوالف ضحى، وشاركت في مسلسل "واحد مهم" بشخصة "ندى" في عام 2018.

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