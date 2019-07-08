مع اقتراب موعد الزفاف هنا الزاهد توجه رسالة رومانسية لأحمد فهمي (صورة)

يبدو أن موعد الدخول إلى القفص الذهبي بات قريبًا، ومع اقتراب موعد الزفاف قررت الفنانة هنا الزاهد أن توجه كلمات رومانسبة ومؤثرة لخطيبها الفنان أحمد فهمي من خلال حسابها على إنستغرام، وإلى جانب ذلك نشرت صورة لها برفقته تفاعل معها الجمهور بشكل لافت.

وكتبت هنا الزاهد في رسالتها الرومانسية إلى أحمد فهمي وقالت: "يومًا ما، ستقابل شخص همه أن يرسم البسمة على وجهك، وأن تكون أفعاله تطابق أقواله، شخص سيذكرك بقيمتك الثمينة وسيعتني بك حتى النهاية، شخص سيفهم مشاعرك وصمتك، وسيفضلك على نفسه".

يشار إلى أن أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد ارتبطا العام الماضي في حفل عائلي، وأعلن كل منهما مؤخرًا عن بداية تجهيزهما لحفل الزفاف خلال موسم الصيف الحالي، ولم يحدد أي منهما التاريخ الخاص بالحفل، وكان النجمان قد شاركا سويًا في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "الواد سيد الشحات".

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