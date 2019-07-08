مع اقتراب موعد الزفاف هنا الزاهد توجه رسالة رومانسية لأحمد فهمي (صورة)

يبدو أن موعد الدخول إلى القفص الذهبي بات قريبًا، ومع اقتراب موعد الزفاف قررت الفنانة هنا الزاهد أن توجه كلمات رومانسبة ومؤثرة لخطيبها الفنان أحمد فهمي من خلال حسابها على إنستغرام، وإلى جانب ذلك نشرت صورة لها برفقته تفاعل معها الجمهور بشكل لافت.
وكتبت هنا الزاهد في رسالتها الرومانسية إلى أحمد فهمي وقالت: "يومًا ما، ستقابل شخص همه أن يرسم البسمة على وجهك، وأن تكون أفعاله تطابق أقواله، شخص سيذكرك بقيمتك الثمينة وسيعتني بك حتى النهاية، شخص سيفهم مشاعرك وصمتك، وسيفضلك على نفسه".
One day, you will meet someone who'll go extra mile just to put a smile on your face. Someone whose deeds matches his words. Someone who'll remind you how precious you are and will take care of you. Someone who'll understand your sentiments as well as your silence. Someone who'll put you above his pride. Someone who'll always be thankful for your existence. Someone who may get tired but will never leave. Someone who's going to see your flaws but will still love you, anyway. One day you will meet that someone💛
يشار إلى أن أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد ارتبطا العام الماضي في حفل عائلي، وأعلن كل منهما مؤخرًا عن بداية تجهيزهما لحفل الزفاف خلال موسم الصيف الحالي، ولم يحدد أي منهما التاريخ الخاص بالحفل، وكان النجمان قد شاركا سويًا في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "الواد سيد الشحات".
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