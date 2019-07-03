أول تعليق من أنغام بعد انتشار شائعة انفصالها عن أحمد إبراهيم

علقت الفنانة المصرية أنغام على ما تردد في الآونة الأخيرة من أنباء وشائعات حول انفصالها عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وأعربت عن انزعاجها الشديد بسبب ما يتم تداوله من أخبار كاذبة حول حياتها الشخصية.

وبشكل غير مباشر وجهت أنغام رسالة لأولئك الأشخاص الذين ينشرون الإشاعات حول حياة الناس ويتسببون لهم بالأذى النفسي، وعلقت عبر خاصية ستوري على إنستغرام قائلة: " حين تكتفي بحسبي الله ونعم الوكيل في موضع أنت فيه غير قادر على أخذ حقك، فانتظر نصرًا من الله يقر عينك ويثلج صدرك".

الجدير ذكره أن أنغام تعرضت للعديد من الانتقادات اللاذعة بعدما أعلنت ارتباطها بالموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وذلك لفارق السن بينهما حيث أنها تكبره بعشر سنوات، ولأنه ترك خلفه زوجته الأولى وأولاده، وأدى هذا الزواج أيضًا إلى قطع علاقتها بالفنانة أصالة بشكل نهائي.

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