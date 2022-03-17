مفسرة أحلام تتنبأ بانتحار شيرين عبد الوهاب و تحذر المحيطين بها

أثارت مفسرة الأحلام أسماء بدوي، حالة كبيرة من الجدل بسبب رؤية تخص الفنانة شيرين عبد الوهاب .

وكشفت مفسرة الأحلام، تفاصيل الرؤية من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حيث ثالت: (أتمنى اللي قريب من الفنانة شرين عبدالوهاب ينتبه عليها .. في رؤيا تحذر من خطر الانتحار باستخدام حبوب والله اعلم .. ارجو اللي يعرفها يكون الى جانبها ويدعمها).

و سيطرت اخبار حفل شيرين عبد الوهاب، الذي أقيم أول أمس في الكويت على مواقع التواصل الاجتماعي. وشهد الحفل شيرين العديد من اللقطات التي بدأت ببكائها على المسرح أثناء تقديم أغنيتها الشهيرة (متحاسبنيش)، مرورا بملابسها التي أثارت جدلا كبيرا.

وبحسب ET بالعربي، فإن شيرين امتنعت عن حضور البروفات بسبب مشاركة آدم معها في الحفل، وتأخرت عن موعدها، كما غنت ساعة واحدة فقط على المسرح.

اعترضت شيرين عبد الوهاب، بحسب المصدر على تواجد آدم معها على البوستر، وتأخرت عن الوصول وحضور الحفل الذي شهد اقتحام بعض الجماهير للبوابات والدخول عنوة.