مقابل مليونين: شيريهان تخطف الأنظار بعودتها الى الأضواء

بعد غياب سنوات، عادت النجمة شريهان مرة أخرى إلى الشاشة عن طريق إعلان لإحدى الشركات، لتخطف أنظار محبيها وتعيد إلى الأذهان أدوارها الرمضانية الرائعة وخاصة الفوازير، والتى تلعق بها أجيال كثيرة، وتصدرت شريهان تريند توتير عقب إذاعة الإعلان.

الإعلان تظهر فيه معاناة شيريهان من خلال حلمها منذ الطفولة أن تصبح فنانة استعراضية، ونجاحها الكبير في تحقيق هذا الحلم، مرورا بحادث السيارة الشهير الذي كاد أن يودي بحياتها عام 1989، وهو المشهد الذي تظهر من خلاله تقود سيارة لترتفع بعدها عاليا وتسقط لتعاني لسنوات من كسر في الظهر.

بعدها ظهرت شريهان محاطة بمجموعة من الأطباء بعد معاناة مع مرض السرطان انتهت بهزيمة المرض، لتغيب عن جمهورها لأكثر من 19 عاما.

هذا وبلغ أجر شريهان 2 مليون دولار، بخلاف الضرائب التي أصرت الفنانة أن تتحملها الشركة ومن ضمن شروط التعاقد أن تقوم الفنانة باستخدام خدمات شركة الاتصالات لمدة عام دون تكلفة باستثناء تكلفة المكالمات الدولية.

واشترطت شريهان، على الشركة أن توافق على من سيشارك معها فى الحملة الإعلانية، وأن تشاهد الحملة الإعلانية قبل عرضها وتوافق عليها، الإعلان تم الانتهاء من تصويره خلال الأيام الماضية، وقام بإخراجه محمد شاكر خضير، ومدير التصوير أحمد المرسي.

وتفاعل مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، مع ظهور النجمة شريهان، وتصدرت قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، حيث كتبت رجاء السعيد: (شريهان جميلة وجمالها استثنائي نورتي الدنيا كلها)، وأضافت رضوى: (أنا بحب شريهان أوي وفرحانة برجوعها).

وقالت إحدى المتابعات:(إعلان شريهان رسالة أمل لكل الناس المحبطين.. ودليل أننا ممكن بعد أي أزمة ومشكلة نقوم تانى زي الأول وأحسن).

ورحب آخر بعودة النجمة شريهان، قائلا :(وأخيرا الإعلان .. كل اللي أقدر أقوله أنك وحشتينا)، وكتبت أخرى: (الناس اللي مفهمتش إعلان شريهان ده إعلان كله أمل في الحياة رغم المرض هي بتحكي قصة حياتها بذكاء).

شريهان تبلغ من العمر 56 عاما، وهي من مواليد 6 ديسمبر/كانون الأول 1964، وتعتبر من أشهر الفنانات اللاتي قدمن الفوازير والأعمال الاستعراضية أبرزها (حول العالم)،(حاجات ومحتاجات)، ومسرحية (علشان خاطر عيونك)، و(شارع محمد علي).