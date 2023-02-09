كلمات عن يوم التأسيس السعودي 2023، هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، يحتفل الشعب السعودي بـ يوم التأسيس السعودي في 22 فبراير من كل عام، وهي مناسبة عظيمة ومميزة، وفيها إجازة رسمية لجميع الموظفين بالقطاعات الحكومية والخاصة، وللطلاب في جميع أنحاء المملكة السعودية، ويتم تبادل العديد من الأشخاص الكلمات والعبارات عن يوم التاسيس السعودي.

كلمات عن يوم التأسيس السعودي

من أجمل كلمات عن يوم التأسيس السعودي كل عام وأنتم بألف خير وبارك الله في جهودكم لإنعاش الوطن واستعادته.

نتمنى لدولتنا العزيزة والغالية مزيد من الأمن والحضارة.

بمناسبة تأسيس المملكة العربية السعودية، نهنئكم، ونتمنى أن يحفظكم الله عز وجل، ونعيش لنرى بلادنا تزداد قوة، وأقوى، وأكثر تحضرا.

كل عام وأهل المملكة العربية السعودية وأراضيها وقادتها بخير، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ لنا هذه النعم، وأن يكرمنا وإياكم بمزيد من الفرح والسعادة في منطقته.

بمناسبة تأسيسنا، نهنئ أنفسنا وعائلاتنا الكريمة وأحبائنا على التراب السعودي.

من أجمل كلمات عن يوم التأسيس السعودي، نسأل الله تعالى أن يبارك فيها ويمن علينا بالنعم.

بمناسبة ميلاد الهوية السعودية، نهنئ الأهل والأحباء وندعو الله العلي القدير أن تستمر بركات الحضارة والأمن على المملكة العربية السعودية وشعبها، وعام جديد سعيد نتمناه للجميع.

كلام عن يوم التأسيس السعودي تويتر

#يوم_التأسيس مناسبة رسمية وطنية، تحكي عن أمجاد ثلاثة قرون عريقة مرَّت على تأسيس الدولة السعودية، وتوافق 22 فبراير من كل عام.

شغف يقود للمستقبل، وهمة تقود للطموح، وجياد عز تسابق زمانها #من_بدينا

حلق صقر العز في سماء الدرعية #يوم_بدينا ومن على جال وادي حنيفة ابتدأت القصة.

أرضنا تردد ترانيم البطولة، وسماؤنا يسطع فيها نور التاريخ.

حكاية أرض التأسيس وأمة المجد، في #عرض_الضوء، مسارات عز ترويها الدنيا وتنير في سماء الرياض.

"نحبك أفراد.. ونجلك مجتمع ونهني أنفسنا معك يا شوقها"

حكايا مجد وإنجاز.. بطلها مليكنا سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

رمزنا العريق الذي جال العالم.. في #أوبريت_التأسيس أيقونة التأثير التي وصلت لجميع المبعوثين الدوليين الذين تعاملوا مع الدولة السعودية.

"يا ناشد الوادي عليه".. الراية الأعز "رفرف بها تيه وفخر".. #من_بدينا

كلام عن يوم التأسيس السعودي بالانجليزي

My best wishes and congratulations and best wishes to you, my friends and loved ones, on the occasion of the anniversary of the founding day. I ask Almighty God to make this day for us blessed and to inform us of it always safe and sound.

Happy day, my dear kingdom. I extend my warmest congratulations and best wishes to the sons of my dear kingdom on the occasion of the Saudi Founding Day.

The twenty-second of February of each year is a fuse that ignites in our hearts the love for the efforts made by our ancestors in order to build this kingdom. All the love, appreciation and mercy for our ancestors who made us a day to celebrate and be proud of.

With love and joy, we welcome the occasion of the founding day, and we ask God to bless the Kingdom of Saudi Arabia and its people to further progress and development.

عبارات عن يوم التاسيس السعودي

في يوم التأسيس كل عام وأنتم بخير.

من عبارات عن يوم التاسيس السعودي، مع الانعكاسات التاريخية لتلك الذكرى العظيمة والمميزة، نهنئكم ونتمنى الأمن والسلام والأمن والحضارة، وندعو الله بأن يبارك لنا في هذا الوطن الذي طالما كان اختصارًا لجميع قيم البسالة والبطولة علينا.

كل عام وأنتم بخير، يا إخواني الوطنيين.

بلدي فخر واعتزازي، يوم التأسيس 2023 هو يوم مجد وفخر للأجداد الذين قاتلوا من أجل هذا الوطن وضحوا بأرواحهم من أجل الوحدة والعزة والكرامة.

إن ذكرى تأسيس أمتنا يقربنا من أحبائنا ومن كل شعب المملكة العربية السعودية.

عام جديد سعيد 2023، وسنظل نحتفظ بهذه الذكرى في قلوبنا.

في ذكرى تأسيس دولتنا العظيمة، نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا ونسأل الله أن يحقق المزيد من التوفيق والحضارة لوطننا الذي طالما كان داعم لتقوية وطنيتنا.

أبيات عن يوم التأسيس

حُبِّيْ لَهَا، وَجَمِيعُ الْحُبِّ أُهْدِيْهَا وَمِنْ مَحَبَّتِهَا قَلْبِي انْتَشَى تِيْهَا

وَحُبُّهَا كُلَّ يَوْمٍ زَادَ مَنْزِلَةً وَلَنْ أُطِيقَ بِحُبِّي أَنْ أُوَفِّيهَا

أُحِبُّ مَمْلَكَتِي حُبًّا بِلَا عَدَدٍ أُحِبُّ حَاضِرَهَا أَشْتَاقُ مَاضِيْهَا

أُحِبُّ صَحْرَاءَهَا أَهَوَى شَوَاطِئَهَا وَأَعْشَقُ الْجَبَلَ الْعَالِي وَوَادِيَهَا

مِنْ أَجَلِهَا نَبْذُلُ الْغَالِي وَنُرْخِصُهُ نُجُودُ بِالرُّوْحِ نَحْمِيهَا وَنَفْدِيهَا

النَّوَرُ مِنْ أَرْضِهَا عَمَّ الْدُّنَا أَلَقًا فَأَشْرَقَتْ بِالْهُدَى حَتَّى أَقَاصِيْهَا

والْمُسْلِمُونَ يَصُلُّوا نَحْوَ كَعْبَتِهَا قُلُوبُهُمْ شَوْقُهَا جَمٌّ لِتَأْتِيْهَا

وَالْعُرْبُ مِنْ حَوْلهَا هَاهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوا وَوَحُدُوا الصَّفَّ مَرْصُوصًا يُقَوِّيْهَا

عَبْدُ العَزِيْزِ لِتَوْحِيْدِ الْبِلَادِ سَعَى وَبَعْدَ تَوْحِيدِهَا مَا كَلَّ يَبْنِيْهَا

أَبِنَاؤُهُ بَعْدَهُ سَارُوا بِمَنْهَجِهِ فَشَيَّدُوهَا عَلَى أَرْكَانِ بَانِيْهَا

سَلْمَانُ قَائِدُنَا أَنْعِمْ بِهِ مَلِكًا بِفَضْلِ حِكْمَتِهِ حُزْنَا أَعَالَيْهَا

هَذِي سِيَاسَتُهُ بِالْحَزْمِ صِبْغَتُهَا وَالْعَزْمُ لِلظَّفَرِ الْمَنْشُودِ حَادِيْهَا

رسائل تهنئة يوم التأسيس السعودي 2023

قصائد عن يوم التأسيس السعودي

عبارات عن يوم التأسيس السعودي