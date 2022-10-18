مقدمة برنامج سيدتي متهمة بالتشجيع للتحرش.. وهذا مؤشر الأنوثة برأيها!

أحدثت مقدمة برنامج "سيدتي"، السعودية لبنى عبدالعزيز ، حالة من الجدل بعد حديثها عن الأنوثة ورغبة السيدات في أن يتم مغازلتهن ليشعرن بأنوثتهن.

مقدمة برنامج سيدتي ومؤشر عن الأنوثة

خلال إحدى الحلقات، أشارت لبنى عبدالعزيز إلى أن إحدى المتابعات أرسلت لها رسالة تشيد بأخلاقها وثقافتها واحترامها، لكنها لفتت إلى عدم تمتعها بالأنوثة.

وأوضحت لبنى إلى أن مشاعرها جرحت واستوقفها الموضوع، مُضيفةً: "ومع ذلك قعدت أتأمل أنوثتي وأتفق معها بصراحة “. وأردفت ، “نحن البنات نحب نحس بأنوثتنا ، أحب وأنا ماشيه حد يغازلني أنا عٌمر ما حد غازلني، مش هذا مؤشر على الأنوثة؟.

دعوة للتحرش

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات لبنى واستهجنوا طريقتها بالكلام، إذ رأى البعض أنها تدعوا للتحرش وتروِّج له، فكتبت إحداهن: "تكلمي عن نفسج عزيزتي إذا إنتي عندج مرض نفسي و نقص اهتمام هذا ما يعني إنه كلنا مثلج يكفي نشوف المراية و نحس بانوثتنا مو محتاجين نعرضها للرايح و الراد و نتسول الاهتمام من الشارع".

وأضافت أخرى: "الناقصه الي تنتظر ذكر يغازلها لغرض إنها تستشعر بأنوثتها ؟ ما أستفزني الا أسلوب التعميم الي استخدمته في كلامها، ترى يمديك تلخصين الموضوع وتقولين بصريح العبارة ؛ أنا الوحيدة الي تبي تتعرض للمعازلة من قِبل الشباب لغرض اني أحس بأنوثتي".