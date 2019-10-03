مقدم البرامج الإسرائيلي شادي بلان يُورط هؤلاء النجوم .. والسفارة الإسرائيلية ترد (بالصور)

ورط مقدم برامج فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية، عددا من النجوم المصريين والعرب بعد انتشار صوره معهم أثناء حضوره مهرجان الجونة السينمائي الذي أُسدلت الستار على فعاليات دورته الثالثة الجمعة الماضي.

وأثار شادي بلان، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فبعدما انتشرت صورة له مع النجم المصري محمد هنيدي، وأحدثت ضجّة كبيرة، جاء الدور على عدد من النجوم التقط معهم مقدم البرامج الإسرائيلي عددا من الصور.

وهؤلاء النجوم الذين التقط لهم صورًا مع شادي بلان هم: ’’ليلى علوي، أروى جودة، إيناس الدغيدي، إلهام شاهين، هند صبري، بشرى، أمينة خليل، درة زروق، مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي‘‘، الأمر الذي فتح باب الاتهامات حول التطبيع مع العدو الصهيوني، ووجّه الكثير من رواد ’’التواصل الاجتماعي‘‘ اتهامات لمسؤولي مهرجان الجونة الذين منحوا ’’بلان‘‘ دعوة للحضور وعلى رأسهم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

واعتبر بعض رواد التواصل الاجتماعي أن الفنانين الذين التقطوا صورًا مع شادي بلان ’’وقعوا في الفخ‘‘، وأُثيرت حولهم العديد من الانتقادات كونهم سمحوا بالتصوير معه، رغم أن غالبيتهم لا يعرفون هويته.

واستغلت السفارة الإسرائيلية هذه الصور، وروّجت للتطبيع مع بلاد هؤلاء النجوم، حيث أصدرت بيانًا عبر حسابها الموثق على موقع التغريدات ’’تويتر‘‘، خصت فيه مصر بوضع اسمها في هاشتاج بجانب إسرائيل وجاء فيه: أثارت بعض المواقع الصحفية وبعض المستخدمين على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً ضجة حول حضور المواطن الإسرائيلي (شادي بلان) إلى مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة‘‘.

وأضاف السفارة في بيانها: ’’نود أن نعرب عن سعادتنا وأمنيناتنا بهذا الحضور، كما نؤكد على دعم تطبيع العلاقات بين الشعوب وتقبل الآخر‘‘.

وقالت السفارة إن العلاقات الدبلوماسية مع مصر منذ أكثر من 40 عامًا، وبعد توقيع إتفاقية السلام بين البلدين، وكلتا البلدين على وفاق تام، بل وهناك العديد من الإتفاقيات السياسية والإقتصادية الهامة بين البلدين التي تخدم مصلحة الشعوب في المقام الأول #إسرائيل #مصر‘‘.

واستطرد البيان: ’’ويعتبر تطبيع العلاقات بين البلدين أمر منطقي وطبيعي، كما أعرب الدكتور أسامة الغزالي حرب من خلال مقاله المنشور في جريدة الأهرام اليوم والذي قال في بعض كلماته: (هناك معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل، وبالتالي فإن التواصل بين الشعبين أمر مشروع وقانوني) #إسرائيل #مصر‘‘.

يُذكر أن مهرجان الجونة انطلقت دورته الثالثة يوم الخميس 19 سبتمبر الماضي، وانتهى يوم الجمعة 27 من نفس الشهر، وشارك فيه 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، وعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

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