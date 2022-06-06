مكسيم خليل بدور حافظ الأسد في "ابتسم أيها الجنرال"

سيجسد النجم السوري مكسيم خليل شخصية الرئيس السوري "حافظ الأسد" في مسلسل جديد من إنتاج المعارضة السورية، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

تداولت المواقع الإخبارية خبر انضمام مكسيم خليل لطاقم عمل المسلسل السوري الجديد "ابتسم أيها الجنرال"، من إنتاج المعارضة السورية في إسطنبول؛ والذي يتناول حياة حافظ الأسد وفترة الفساد التي عاشتها سوريا خلال التسعينيات، وحقبة المخابرات السورية في عهد حكم آل الأسد للبلاد.

وسيشارك في العمل العديد من نجوم سوريا المعارضين من بينهم، يارا صبري، عبدالحكيم قطيفان، بالإضافة إلى نجوم من لبنان.

وأشار البعض أن النجم السوري بسام كوسا سيعد خيارًا رائعًا لتجسيد شخصية حافظ الأسد، بسبب شبهه الكبير به، إلَّا أنه لا يعد من المعارضين للنظام.

ويُشار أن العمل لا يتعرض للرقابة، فقد أكَّد الكاتب سامر رضوان أن لا خطوط حمراء ستعيق العمل؛ الأمر الذي سيجعل منه أقوى الأعمال الدرامية، ما أثار فيه الرعب بسبب تفكيره بكيفية الكتابة دون قيود أو شروط.

وكان رضوان قد قدم العديد من الأعمال التي تناولت الفساد من بينها "الولادة من الخاصرة" الذي شارك في بطولته مكسيم خليل وعابد فهد، ومسلسل "دقيقة صمت" من بطولة عابد فهد وفادي صبيح وهيا مرعشلي وآخرون.



