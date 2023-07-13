مكسيم خليل يحتفل بعيد ميلاد سوسن رشيد.. وابنه من زواجه الأول نسخة عنه

عايد الفنان السوري مكسيم خليل زوجته سوسن رشيد بعيد ميلادها، عبر مشاركة صورة عائلية لطيفة تجمعهم.

مكسيم خليل يحتفل بعيد ميلاد سوسن رشيد

في التفاصيل، شارك مكسيم خليل متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام" صورة من أحدث ظهور له رفقة عائلته، حيث تظهر زوجته الفنان السورية سوسن رشيد وابنيهما جاد ولوكاس، فضلًا عن تواجد ابنه من زواجه الأول هاني.

وأرفق الصورة بتعليق يعايد فيه زوجته رشيد بعيد ميلادها، إذ كتب معلقًا: "جاهزون! هيا نبدأ..عيد ميلاد سعيد سوسن رشيد..من جوات قلوب عيلتك ..كل سنينك الجاية تتعبى حب اكتر ..لحتى تصير تشبهك اكتر .... كل سنة وانتي سوسن.. هاد احلى شي ممكن اتمنالك ياه".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، فكتبت الفنانة السورية أصالة نصري معايدة: "كلّ سنه والسّوسن بخير وأنت بخير ويحفظكم لبعض ياأطيب الأصحاب"، وأضافت كندة علوش: "ما أحلاكوم .. كل سنة وسوسو طيبة وحلوة ومبسوطة"، وعلَّق الفنان اللبناني نيقولا معوض: "ليبارككم الله".

ابن مكسيم خليل نسخة طبق الأصل عنه

على صعيد آخر، صدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الشبه الكبير الذي جمع مكسيم وابنه الأكبر هاني، من زوجته الأولى يارا خليل.

وبدا واضحًا الشبه الكبير بين الابن وابيه، فكلاهما يتمتعان ببشرة بيضاء، وعيون ملونة، فضلًا عن اللحية الكثيفة الفاتحة، وتقاسيم الوجه المتشابهة، إذ بدا هاني نسخة خليل الشبابية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور مبدين صدمتهم من أن لمكسيم ابنًا شابًا، فتساءلت إحداهن: "الشب الي ورا ابنن"، وعلَّقت أخرى: "إلي على اليسار نسخه عن الاب واليمين عن الام"، وكتبت إحداهن: "كلهم شافطين DNA ابوهم شفط ولا شي من الام ".

