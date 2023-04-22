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وأخيرًا "ابتسم الجنرال".. مكسيم خليل في مشهد "عالمي" وعبدالحكيم قطيفان "العراب"

نورا العزوني

نورا العزوني

تاريخ النشر: 22 نيسان / أبريل 2023 - 08:58
ابتسم أيها الجنرال

على غرار العديد من الأعمال التي انتهت مع نهاية شهر رمضان والتي نافست في الموسم الرمضاني الحالي، انتهت يوم امس أحداث المسلسل المثير للجدل "ابتسم أيها الجنرال" والتي حققت كل حلقة منه ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب.

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مكسيم خليل يقدم مشهدًا استثنائيًا في نهاية ابتسم أيها الجنرال

شكل العمل حالة استثنائية لم تقدم سابقًا في الوطن العربي، من خلال دخول عالم السياسة والسلطة والتطرق إلى  ديكتاتورية الرؤساء وإجرامهم في فكرة لم يسبق أن قدمت في الوطن العربي.

طوال الـ29 الحلقة الماضية حافظ مكسيم خليل على ملامحه عابسة ليطرح سؤالًا حول اسم المسلسل ومتى سيبتسم "الجنرال"، وفي المشهد الأخير من الحلقة الأخيرة قدم خليل مشهدًا عالميًا وصف بـ "الأوسكاري" خلال تحوله من ملامح الغضب و"العبوس"  إلى الابتسامة وضحكة الانتصار المليئة بالشر.

أشاد الجمهور الواسع بالمشهد الأخير مؤكدين أن مكسيم خليل نافس نجوم عالميون من خلال هذا المشهد الذي يستحق عليه الأوسكار في إشارة إلى قوته.

عبدالحكيم قطيفان عراب مسلسل ابتسم أيها الجنرال

وبعيدًا عن شخصية الرئيس فرات التي قدمها مكسيم خليل، حظي الفنان السوري القدير عبدالحكيم قطيفان بالعديد من الإشادات من خلال شخصية اللواء حيدر مستشار الرئيس والعقل المدبر لكل المصائب والجرائم.

قدم قطيفان دورًا مميزًا، اعتبره الجمهور الأبرز والأقوى في العمل وأنه تفوق على جميع أبطال المسلسل، ووصفه البعض بـ "العراب" وأنه من اوصل المسلسل بـ حلقاته الـ 30 إلى مكانته الحالية.

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