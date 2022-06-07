مكسيم خليل يرد على شائعات أدائه دور حافظ الأسد

انتشر في الآونة الأخيرة خبر تأدية الفنان السوري مكسيم خليل دور الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في أجدد أعماله من إنتاج المعارضة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن مكسيم خليل سيؤدي دور "حافظ الأسد" في المسلسل السوري "إبتسم إيها الجنرال"، من كتابة سامر رضوان، إلَّا أن الفنان نفى ما أشيع عبر تغريدة شاركها عبر حسابه على تويتر، كتب فيها: "مايتم تداوله حالياً في بعض مواقع التواصل حول موضوع مسلسل ابتسم ايها الجنرال ارتجالات عارية عن الصحة. أي معلومات أو تفاصيل تخص هذا العمل سيتم الكشف عنها لاحقاً من خلال الكاتب #سامر_رضوان أو المكتب الاعلامي للشركة المنتجة..وجب التنويه".

مايتم تداوله حالياً في بعض مواقع التواصل حول موضوع مسلسل #ابتسم_ايها_الجنرال ارتجالات عارية عن الصحة.

أي معلومات أو تفاصيل تخص هذا العمل سيتم الكشف عنها لاحقاً من خلال الكاتب #سامر_رضوان أو المكتب الاعلامي للشركة المنتجة.

وجب التنويه. — maxim khalil (@MaximKhalil) June 6, 2022

ويتناول المسلسل حياة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد وفترة الفساد التي عاشتها سوريا خلال فترة التسعينيات، وحقبة المخابرات السورية في عهد حكم آل الأسد للبلاد.

وسيشارك في العمل العديد من نجوم سوريا المعارضين من بينهم، يارا صبري، عبدالحكيم قطيفان، بالإضافة إلى نجوم من لبنان.

ويُشار أن العمل لا يتعرض للرقابة، فقد أكَّد الكاتب سامر رضوان أن لا خطوط حمراء ستعيق العمل؛ الأمر الذي سيجعل منه أقوى الأعمال الدرامية، ما أثار فيه الرعب بسبب تفكيره بكيفية الكتابة دون قيود أو شروط.

وكان رضوان قد قدم العديد من الأعمال التي تناولت الفساد من بينها "الولادة من الخاصرة" الذي شارك في بطولته مكسيم خليل وعابد فهد، ومسلسل "دقيقة صمت" من بطولة عابد فهد وفادي صبيح وهيا مرعشلي وآخرون.