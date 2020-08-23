ملحم زين غاضباً "سكروا تمكم".. هل إليسا المقصودة"!

انفجر الفنان اللبناني ملحم زين غضباً بسبب الأحداث المأساوية التي تمر بها بلده الأم لبنان على آثر انفجار مرفأ بيروت والذي بسببه تم إعلان بيروت كمدينة منكوبة.

وشارك ملحم بمداخلة هاتفية عبر برنامج من تقديم "نيشان" وعبر عن حزنه من الأوضاع التي يمر بها لبنان وعن العنصرية التي يشهدها الشعب اللبناني بسبب الأحزاب.

وبالتحديد جاء تصريح ملحم كالتالي "الي بدي قولوا إحنا بحاجة للمحبة، الإنفجار صاب الناس كلها..صاب طوني، فيليب، إلياس، وايلي، علي، محمد، وحسن".

وتابع "المشاهير الي ما عندوا كلمة حلوة يحكيها يسكر تموا، احنا بوضع حرج ومو متحملين عنصرية وطائفية ونبخ سم وفتن..عيب علينا كفنانيين ومثقفين هالحكي..هيدي الفاجعة المفروض تلمنا على بعض"

ملحم ختم حديثه "إنتمي للي بدك إياه بس ما فيك تبخ سم ع غيرك والي عم تدافع عنهن من الطبقة الفاسدة".

التصريحات التي أطلقها ملحم ربطها الجمهور مباشرةً بزميلته الفنانة اللبنانية إليسا والتي تتعرض لهجوم كبير منذ بدء الكارثة في بيروت بسبب تصريحاتها التي وصفت بالعنصرية في مختلف قضايا لبنان السياسية، كما أنها معروفة بولائها لحزب سمير جعجع على الرغم من أنها أعلنت مؤخراً أنها أصبحت لا تنتمي لأي حزب بسبب الفشل الذريع والفساد الموجود بـ أحزاب لبنان.

طب روحوا عا ايران،الله والنبي معكن،بس حلوا عن سما ربنا !!! https://t.co/YthHy1dSaA — Elissa (@elissakh) August 9, 2020

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