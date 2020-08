ملحم زين غاضباً "سكروا تمكم".. هل إليسا المقصودة"!

ملحم زين: الإنفجار صاب "طوني، فيليب، علي، محمد"... الي ما عندوا كلمة حلوة من المشاهير يسكر تموا..... الجمهور بدوره علق أنه يقصد إليسا التي تشارك تغريدات مليئة بالتحيز ل أحزاب معينة 😶 #ملحم_زين #إليسا #لبنان #لبنان_ينتفض #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن #جمال

A post shared by البوابة (@albawabame) on Aug 23, 2020 at 1:09am PDT