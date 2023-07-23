ملك أحمد زاهر غاضبة بسبب غلاء الأسعار: "ماشية في إجراءات بيع كليتي"

أعربت الفنانة المصرية الشابة ملك أحمد زاهر عن انزعاجها من الأسعار الباهظة في الساحل الشمالي، الذي رأت أن الوضع يتطلب منها بيع كليتها.

ملك أحمد زاهر غاضبة من ارتفاع الأسعار



وتوجَّهت زاهر عبر حسابها في "إنستغرام" ونشرت فيديو لها تتحدث فيه عن خطتها لبيع كليتها، وقالت: "أنا ماشية في إجراءات بيع كليتي عشان أكمل يومين في الساحل الشمالي".

وتابعت: "وأضافت: "إيه الأرقام اللي بشوفها في الساحل الشمالي دي؟ أنا مرعوبة حاسة إني في حلم، أرخص حاجة هنا في الساحل بـ 375 ألف جنيه وغالبا بتكون المياه ودي أقل حاجة هنا".

وأضافت: "فين أيام الساحل الطيب أما كنا بنصحى 10 الصبح وكنا بنتفرج على مسرحية العيال كبرت يوميا وبدون ملل ومبسوطين فين الأيام دي".

على الصعيد الفني، كان آخر أعمال ملك زاهر فيلم"فارس"، الذي شارك في بطولته كل من: أحمد زاهر، وإيمان العاصي، وحسين فهمي، ونهال عنبر ، وملك زاهر، وعابد عنان، وأحمد صفوت، وباميلا الكيك، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز، وتأليف حسام موسى.

