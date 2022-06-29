هكذا احتفل أحمد زاهر بعيد ميلاد ابنته ملك: (مش مصدق!)

احتفل الفنان أحمد زاهر بعيد ميلاد ابنته ملك، حيث نشر صور لها منذ أن كانت صغيرة إلى أن أصبحت شابه، وعلق على الصور التى نشرها من خلال حساب (إنستغرام) الخاص به قائلا: (مش مصدق والله أن الأيام جريت بسرعه كده بقى البنوتة الصغيرة دى بقى عندها 20 سنة الله أكبر كل سنة وانت حبيبتي و بنتي و صاحبتي و كل حاجه ليا ربنا يخليكي ليا يا روح قلبي يا ملوكه يا قمر بحبك اوي).

و فنيا، يخوض الفنان أحمد زاهر أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما من خلال فيلم (فارس) الذي حقق إيرادات ضعيفة للغاية حيث حصد إيرادات بلغت 4 آلاف جنيه ليلة الاثنين الماضي، ، لتصل إيراداته لـ 630 ألف جنيه منذ طرحه في دور العرض السينمائي.

فيلم (فارس) بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، واللبنانية باميلا الكيك، رنا رئيس، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقي، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.