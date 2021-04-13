ملوك الجدعنة: تركي آل شيخ حاضر في العمل.. ويوسف شعبان يظهر في حلقته الأولى

بدأ عرض مسلسلات رمضان مع ضربة المدفع التي أعلنت عن بداية الشهر الفضيل، ومنذ العرض الحلقات الأولى أصبحت بعض هذه المسلسلات حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أما للتعبير عن اعجابهم بالمسلسل أو انتقادهم لها.

ومع عرض الحلقة الأولى من مسلسل ملوك الجدعنة تصدر المسلسل محركة البحث "جوجل" وموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وقد نال إعجاب المشاهدين من تتر البداية حتى آخر مشهد في الحلقة.





"احنا دولة" اسم تتر البداية للمسلسل "ملوك الجدعنة" غناء عمرو سعد ومصطفى شعبان أبطال العمل، مع المدفعجية. وقد نالت الأغنية استحسان الجميع.

أما عن المشاهد التي تم تداولها من الحلقة الأولى هي استخدام اسم تركي آل الشيخ بأحد المشاهد، ويدور هذا الحوار بين بطلي العمل: "عمرو سعد: احنا نبيع العربية ونفتح مشروع مصطفى شعبان: مشروع ايه أنت فاكر نفسك تركي الشيخ، عمرو سعد: هو أنا بقولك نشتري نادي الميريا الإسباني أنا بقول نفتح مشروع والطموح حلو".

أما عن المشهد الثاني الذي نال اعجاب الجمهور هو مشهد "اثبت دا لسه الحلقه الاولى"، مما زاد الحماس لدى المتابع الحلقات القادمة من المسلسل.

كما أثنى الجمهور على الثنائي عمرو سعد ومصطفى شعبان، وقد وصل اعجابهم بالموسيقار "ياسر عبدالرحمن" المشرف على موسيقى المسلسل.

يذكر أن آخر ظهور للممثل الراحل يوسف شعبان كان في مسلسل "ملوك الجدعنة"، حيث ظهر الراحل في عدد من مشاهد الحلقة الأولى التي عرضت امس.

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