مسلسل لحم غزال يقع في ورطة.. أخطاء إملائية لا يمكن تجاوزها!

إياك والمراهنة على قوة تركيز المشاهدين، فلن تفوتهم أي شاردة أو واردة بشأن الأعمال الدرامية التي تخوض السباق الرمضاني.

وقع مسلسل "لحم غزال" من بطولة الفنانة المصرية غادة عبد الرازق لموقف محرج بعدما لاحظ المشاهدون أخطاءً إملائية في كتابة أسماء أبطال العمل في التتر.

في تتر المسلسل، يظهر اسم الممثل "عمرو عبد الجليل" إلى جانب اسم الفنان "شريف سلامة"، لكن يتضح أن الذي شرف على كتابة الأسماء أخطأ في تهجئة اسم "عمرو" فكتبه بهذه الطريقة "عمر عبد الجليل".





وهذا الخطأ لا يعد الوحيد في المسلسل، فقد كتب اسم المخرج "محمد أسامة" بهذه الطريقة "محمد إسامة" بهمزة إلى الأسفل.



ويجسد مسلسل "لحم غزال" حياة الحارة الشعبية والعلاقات المتاشبكة بين أفرادها، حيث يتتبع قصة فتاة تدعى "غزال"، تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق" وشيقيقتها شوق، التي تلعب دورها الفنانة مي سليم، حيث تعيش الشقيقتان في منطقة شعبية بمفردهما وهذا يعرضهما للعديد من المشكلات، ومن خلال الأحداث نرى كيف تعيش الأختان في هذه الظروف الصعبة ضمن أحداث مشوقة.

المسلسل من تأليف إياد ابراهيم، وإخراج محمد سلامة، وبطولة كل من: غادة عبد الرازق وفاء عامر وشريف سلامة وعمرو عبد الجليل ومي سليم.

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