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ممثلة باكستانية شهيرة توجه انتقادًا قاسيًا لبريانكا شوبرا..والسبب؟

ممثلة باكستانية شهيرة توجه انتقادًا قاسيًا لبريانكا شوبرا..والسبب؟
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