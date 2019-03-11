ممثلة باكستانية شهيرة توجه انتقادًا قاسيًا لبريانكا شوبرا..والسبب؟

بريانكا شوبرا

أثارت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا خلال الأسابيع الماضية غضبًا شديدًا لدى العديد، وذلك بسبب قيامها بتمجيد الحرب والتشجيع عليها، في ظل تصاعد التوترات بين الهند وباكستان في الفترة الأخيرة، والتي دفعت العديد من الجهات الدولية للتدخل سريعًا لحل النزاع بهدف منع اندلاع حرب نووية ودمار شامل.

وجاء الانتقاد بطريقة قاسية جدًا لبريانكا شوبرا، حيث قامت النجمة السينمائية الباكستانية أرمينا خان بتوجيه تعليق لاذع لسفيرة النوايا الحسنة باليونيسف عبر حسابها على موقع تويتر، وقالت: " ماذا؟!!! أليس من المفترض أنك سفيرة النوايا الحسنة في اليونيسيف؟ الرجاء من الجميع أن يأخذ صورة لما كتبته شوبرا، حتى عندما تنوي في المرات القادمة أن تتحدث عن السلام والحرية نأتي ونذكرها ماذا كتبت".

وكانت أرمينا خان قد طالبت من خلال تغريدة أخرى على تويتر في وقت لاحق باعتذار رسمي وعلني من بريانكا شوبرا للشعب الباكستاني ولكل العالم، وقالت لها أيضًا أن الأطفال اللاجئين الذين تحتضينهم في الصور يستحقون منك الإخلاص والصدق وهم ليسوا وسيلة لتحسين علاقاتك العامة.