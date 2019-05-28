ممثلة هندية تصرّح بانعدام فرص عملها مع سلمان خان بعد فيلم "بهارات" والسبب؟

تحدثت مؤخرًا الفنانة الهندية ديشا باتاني خلال إحدى المقابلات الصحفية، عن انعدام فرصة مشاركتها مستقبلًا إلى جانب سلمان خان مرة أخرى بعد الفيلم الأخير الذي جمعهما سويًا وهو فيلم "بهارات".

وكشفت ديشا أن فيلم "بهارات" كان فرصتها الوحيدة للعمل مع سلمان خان، حيث أنه العمل الوحيد الذي تمكن من الحفاظ على الفجوة في العمر فيما بينهما لتقديم الأدوار بصورة جيدة للجمهور، وهو شيء ليس من الممكن أن يتكرر مرة أخرى.

وعلقت ديشا على الأمر قائلة: "لدي إدارة أعمالي ودائمًا ما أناقش معهم الأدوار التي تقدم لي، لكن في الحقيقة أحببت دوري في "بهارات"، ولا أعلم اذا سأتمكن من أحصل على فرصة مشابهة للعمل مجددًا مع سلمان خان.

الجدير ذكره أن ديشا باتاني تبلغ من العمر 26 عامًا، بينما يبلغ نجم بوليوود سلمان خان 53 عامًا، وفي أحداث فيلم "بهارات" يمثل دور شاب في العشرينيات، وهذا ما كانت تقصده ديشا بأنها لن تكون هناك فرصة كبيرة لتحصل على فرصة مثل هذه مجددًا، نظرًا لفارق السن بين الممثلين.

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