ممثلة هندية شهيرة تعتذر للمسلمين في الهند بسبب هذا الأمر..فما الذي حدث؟

توجهت نجمة بوليوود الفنانة الهندية سوارا بهاسكار بالاعتذار إلى المسلمين في الهند عبر حسابها على موقع تويتر، وذلك بعدما تعرض العديد منهم للمعاملة السيئة والتعصب الأعمى من الآخرين خلال الانتخابات التي أجريت مؤخرًا في الدولة.

ومن المعروف عن النجمة بهاسكار أنها دائمًا ما تتواجد وسط مثل هذه الخلافات وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمسلمين أو بدولة باكستان، لذا قامت بالاعتذار على تويتر وقالت: "أود الاعتذار للمسلمين في الهند بسبب الهجومية المتواصلة والعبارات العنصرية التي يضطرون لسماعها في موسم الانتخابات، هذه بلدك، لا تسكت وطالب بإنهاء هذا الأمر المشين".

وبعد أن نشرت سوارا هذا الكلام، تباينت ردود الفعل على ما قالته، فالبعض تفاعل بطريقة إيجابية ووافقها على طرحها، بينما تعرضت لانتقادات لاذعة وتعليقات سلبية من قبل البعض الآخر من الناشطين على تويتر.

على الصعيد الفني، فإن سوارا بهاسكار أطلت على جمهورها من خلال آخر أعمالها السينمائية في فيلم "Veere Di Wedding" لعام 2018، وشاركها في البطولة كل من كارينا كابور وسونام كابور وسوميت فياس وإدوارد سونينبليك.

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